Antonino Spinalbese e Giulia Tordini fanno coppia, beccati insieme a Milano Antonino Spinalbese e Giulia Tordini fanno ormai coppia. Dopo gli indizi che facevano pensare ad un avvicinamento ma nulla di più, arriva un video in cui i due si mostrano piuttosto vicini per le strade di Milano.

A cura di Ilaria Costabile

Se qualche settimana fa le foto di Antonino Spinalbese e Giulia Tordini potevano far pensare ad una semplice amicizia, i fotografi di Whoopsee.it hanno ripreso alcuni momenti dei due insieme per le strade di Milano. Tra un abbraccio e l'altro, una camminata e un bacio al volo, pare che la loro frequentazione sia ormai ufficiale.

Il video tra le strade di Milano

Lo aveva detto in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonino Spinalbese, che stava cercando "qualcosa che mi faccia stare bene", ed evidentemente il tempo trascorso con la creatrice della linea di gioielli Leda Madera, possa essere annoverato tra le cose contribuiscono al benessere del modello, che si divide tra progetti e la vita da papà. I due, nel video pubblicato su Whoopsee, camminano l'uno accanto all'altra, sfumacchiano, chiacchierano, quando possono si abbracciano e il modello si fa scappare anche un bacio tra un passo e l'altro. Momenti di normalità, che arrivano dopo un weekend trascorso insieme al mare, lontano dal caos cittadino e che descrivono due giovani in atteggiamenti intimi, ma non eccessivi, che magari stanno affinando la loro conoscenza e stanno entrando man mano nei rispettivi mondi.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Tra Antonino e Belen, ormai, la storia è più che finita e la showgirl argentina è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, al loro ennesimo riavvicinamento. "Stavolta spero per loro che sia per sempre" ha dichiarato l'ex hairstylist nell'intervista al settimanale di Alfonso Signorini, sottolineando il suo interesse per la felicità e tranquillità dei bambini, non solo Santiago, figlio della coppia, ma anche della piccola Luna Marì, di cui lui è il papà e che è diventata il fulcro della sua vita. Gli unici rapporti che intrattiene con la Rodriguez riguardano solo la bambina e tutto ciò che concerne la sua crescita, dopo la liaison durata un lampo con Helena Prestes, quindi, Spinalbese pare che abbia trovato "pane per i suoi denti".