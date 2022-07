Baci appassionati tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini: archiviata Belén, la storia è ufficiale Antonino Spinalbese e Giulia Tordini si concedono qualche giorno lontano da Milano, a Forte dei Marmi, dove si lasciano andare a tenerezze e incontri appassionati che confermano la loro frequentazione.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai non ci sono più dubbi, tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini pare proprio che ci sia un'intesa piuttosto forte, come documentano anche le foto che si trovano settimanale Chi. Negli scatti, pubblicati sulla rivista, il modello e imprenditore si lascia andare a tenerezze con la designer di gioielli sul lungomare di Forte dei Marmi, lasciandosi alle spalle vecchi flirt, ma soprattutto la storia con Belen Rodriguez che l'ha portato alle luci della ribalta.

Un weekend lontano dalla città

Un sorriso occhi negli occhi e un bacio al tramonto, abbracciati e felici, così appaiono Giulia Tordini e Antonino Spinalbese che hanno deciso di trascorrere un fine settimana lontano da Milano, concedendosi qualche giorno di relax a Forte dei Marmi, in Toscana. I due erano già stati beccati dal settimanale di Alfonso Signorini, ma sembrava che tra loro ci fosse solo una semplice amicizia, ma a quanto pare è scattato qualcosa tra loro, d'altronde l'ex hair stylist aveva dichiarato proprio in una recente intervista che in questo momento della sua vita voleva seguire solo ciò che lo faceva stare bene. A quanto pare, Giulia, è la persona che in questo momento gli dona un po' di spensieratezza, senza distoglierlo dall'essere un papà attento e premuroso con la sua Luna Marì.

Di recente i due sono stati beccati anche a Milano, dove passeggiavano l'uno accanto all'altra, chiacchierando con intensità. Giulia Tordini è nata a Civitanova Marche e suo padre, Piero Tordini, è un designer di scarpe, mentre sua sorella Giorgia ha creato il marchio The Attico con Gilda Ambrosio e pare abbia avuto anche un flirt con Stefano De Martino. È facile che Spinalbese e la designer si siano incontrati più d'una volta a Milano e pian piano abbiano iniziato ad approfondire la loro conoscenza.