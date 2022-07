Antonino Spinalbese fa gli auguri alla figlia Luna Marì e la fidanzata Giulia Tordini commenta Luna Marì oggi compie il suo primo anno di vita e papà Antonino Spinalbese per l’occasione le ha fatto gli auguri su Instagram: al post pubblicato ha aggiunto un commento la nuova fidanzata Giulia Tordini.

A cura di Gaia Martino

Un anno fa nasceva Luna Marì: era il 12 luglio 2021 quando mamma Belen Rodriguez e papà Antonino Spinalbese, al settimo cielo, pubblicavano le prime foto della figlia. Poi la rottura, come un fulmine a ciel sereno: a dicembre 2021 veniva ufficializzata la loro crisi, che non riuscì a far sopravvivere la storia d'amore. Così oggi i genitori di Luna Marì hanno rapporti solo per la figlia, poi entrambi hanno voltato pagina con altri partner. Mentre l'argentina è tornata tra le braccia dell'ex marito Stefano De Martino, anche Spinalbese ha un nuovo amore, Giulia Tordini. Proprio lei ha reagito agli auguri social di papà Antonino per il primo compleanno della figlia.

Gli auguri per Luna Marì da papà Antonino e la nuova fidanzata

In occasione del primo compleanno, per Luna Marì sono arrivati degli auguri anche su Instagram. La piccola che nasceva il 12 luglio 2021 è protagonista dell'ultimo post pubblicato da papà Antonino Spinalbese: "Sei tu…lei. Un anno" ha scritto.

La nuova fidanzata uscita allo scoperto negli ultimi giorni, Giulia Tordini, ha lasciato il segno al post pubblicato per la piccola Luna Marì. Un cuore rosa ha scritto tra i commenti dell'imprenditore con cui ha intrapreso una storia d'amore. Alcuni indizi li vedevano vicini, poi erano stati beccati dai paparazzi di Whoopsee prima di essere fotografati dal settimanale Chi mentre si scambiavano un bacio, rendendo così ufficiale la loro storia. Lei è lontana dal mondo dello spettacolo e del gossip: ha fondato un brand di gioielli, Leda Madera, mentre sua sorella è la nota imprenditrice Giorgia, creatrice con Gilda Ambrosio del noto brand The Attico.

Gli auguri per Luna Marì dai Rodriguez

Mentre sul profilo di mamma Belen Rodriguez ancora tutto tace, la prima a fare gli auguri di compleanno alla piccola Luna Marì è stata la zia Cecilia Rodriguez: a mezzanotte tra le sue IG story ha condiviso una foto di Santiago De Martino e la bimba con scritto +1 e l'emoticon della luna. Anche la nonna Veronica Cozzani ha condiviso uno scatto dei piedi della bambina: "Pasito a pasito" è la didascalia del post.