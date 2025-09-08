Camihawke e Tananai insieme in montagna, le foto nello stesso rifugio dopo i gossip sul fidanzamento

Emergono nuovi dettagli sul rapporto tra Camihawke e Tananai, dopo i gossip secondo cui sarebbero fidanzati. La nota influencer e il cantante avrebbero trascorso un pomeriggio insieme in montagna, come testimoniano alcuni scatti condivisi direttamente dal rifiugio in cui si sarebbero fermati.

Continuano i gossip su Tananai e Camihawke. Dopo che l'influencer era stata avvistata al concerto del cantante a Milano, i due avrebbero trascorso un pomeriggio insieme in montagna. A testimoniarlo alcune foto pubblicate direttamente dal rifugio in cui sono stati avvistati. L'indiscrezione secondo cui sarebbero ormai fidanzati sembra essere sempre più concreta.

Camihawke e Tananai insieme in montagna, le foto che alimentano i gossip

Tananai e Camihawke avrebbero trascorso un pomeriggio insieme in montagna. Tra le sue stories Instagram, l'influencer ha pubblicato una foto scattata al Rifugio Sev, che mostra il panorama ma in cui non si vede nessuna persona. Sulla pagina social dello stesso rifugio, invece, compaiono due scatti che ritraggono una delle dipendenti prima insieme al cantante e poi con l'influencer. I due, quindi, erano nello stesso luogo. Ancora nessuna foto che ufficializza la frequentazione, ma una serie di indizi che sembrano sempre più concerti e lasciano intendere che entrambi abbiano voltato pagina dopo la fine delle rispettive relazioni.

Gli indizi che hanno scatenato il gossip

Il gossip di un possibile flirt tra Tananai e Camihawke è nato ad agosto, quando i fan più attenti avevano notato uno scambio di like reciproco, che aveva destato sospetto tra i fan più attenti. A questo, di recente, si è aggiunto un video condiviso dalla stessa influencer, che ha assistito in prima fila al concerto del cantante all'Ippodromo di Milano, condividendo poi sui social una parte della sua esibizione. Per quanto riguarda la loro vita privata, tra Tananai e la storica fidanzata Sara Marino sarebbe finita da diversi mesi: a giugno lei aveva pubblicato una foto in cui scriveva "cerco una casa in cui stare bene". Camihawke invece avrebbe archiviato la storia d'amore con Aimone Romizi dopo 9 anni.