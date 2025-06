È finita tra Tananai e la fidanzata Sara Marino: “Cerco una nuova casa in cui stare bene”

Sarebbe finita la relazione tra Tananai e la compagna Sara Marino. A lasciarlo intendere – dopo mesi di indiscrezioni che li volevano lontani – è stato un post pubblicato dall’architetta su Instagram. “Casa di Sara”, recita il biglietto infilato in una cesta di plexiglas. Nella didascalia della foto, la donna scrive: “Looking for una nuova casetta in cui star bene molto presto”. Sara e Tananai, insieme dal 2021, convivevano da circa un anno ma adesso è evidente che la donna abbia deciso di trasferirsi.

È passato un anno da quando, intervistato dal Corriere della Sera, il riservatissimo Alberto Cotta Ramusino (vero nome dell’artista), aveva confidato di avere deciso di prendere casa insieme alla compagna. “Sono andato a convivere con la mia ragazza, un passo significativo, bello e complesso… La faccio arrabbiare, ma in fondo sono romantico”, aveva dichiarato il cantante, confermando di considerare importante quella relazione. Successivamente, ne aveva parlato in maniera più approfondita in un’intervista rilasciata a Gianluca Gasoli durante il podcast BSMT:

Ho vissuto tutto il periodo del boom con lei. So che mi ama e io la amo, al di là degli up and down che si possono avere. Mi ha aiutato molto: la roba che poteva succedere, che è il motivo per cui finiscono un sacco di carriere, è che a un certo punto la gente si monta la testa e cambia. Cambiare e maturare è una cosa legittima e necessaria, ma abbandonare per strada pezzi di te come amici o relazioni non ha senso. C’è stato un momento di assestamento in cui lei aveva le sue paranoie e io avevo le mie. Però sto con lei per un motivo. Per me c’è stata, abbiamo piano piano lavorato sulla mia vita che stava cambiando e di conseguenza anche la sua, è stata una ragazza molto intelligente e molto sensibile. Per quello ci sto insieme.