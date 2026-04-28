Blanco conferma la fine della relazione con Martina Valdes: “Non ho nessuno a cui dedicare la canzone”

Blanco avrebbe ufficializzato la rottura con Martina Valdes durante l’ultima data del tour a Torino, poco prima di esibirsi con il brano “Innamorato”. Le parole dell’artista dopo mesi di indiscrezioni: “Spero voi abbiate qualcuno che amate a cui dedicarla, io non posso più farlo”.

Le voci di una crisi profonda si rincorrevano da tempo, ma sarebbe stato il palco di Torino, lo scorso 25 aprile, a fornire la conferma definitiva. Durante l'esecuzione di "Innamorato", uno dei brani più significativi del suo repertorio, Blanco avrebbe rivolto al pubblico una frase che lascerebbe poco spazio alle interpretazioni: "Spero voi abbiate qualcuno che amate a cui dedicarla", per poi aggiungere, dopo una breve pausa, "Io non posso più farlo". L'episodio, ripreso da diversi video circolati su TikTok, sancirebbe la fine della storia d’amore con Martina Valdes, iniziata ufficialmente nell’aprile del 2022.

Il naufragio della relazione, se confermato, non arriverebbe come un fulmine a ciel sereno. Già lo scorso marzo, in occasione delle interviste per il lancio del suo nuovo album, l’artista aveva utilizzato parole ambigue riguardo alla fine dei rapporti: "Sono uno che preferisce arrivare a un punto in cui ci si molla insieme. Non riesco a essere il cattivo della situazione", aveva detto. Un’affermazione che oggi assumerebbe il valore di un primo segnale di distacco. Se lo scorso anno, a maggio, la ballerina aveva supportato pubblicamente l'uscita del brano "Piangere a 90", il clima sarebbe mutato drasticamente negli ultimi mesi. In occasione dell'uscita del nuovo disco, la ballerina non sarebbe intervenuta, rompendo una consuetudine che la vedeva sempre in prima linea nel sostenere la carriera del compagno.

Ad avvalorare le voci di un allontanamento, anche il cambiamento della produzione musicale dell'artista. Se in passato i suoi testi celebravano l'unione, le ultime tracce, come "Maledetta Rabbia", sembrano descrivere un amore ormai naufragato e una sofferta mancanza di normalità. Le frasi sulla necessità di "rimpiazzare" qualcuno e il senso di vuoto espresso nelle liriche avrebbero costituito, per molti sostenitori, la traccia di un dolore privato trasformato in musica. Con la dichiarazione di Torino, dunque, Blanco potrebbe aver deciso di chiudere definitivamente quel capitolo, scegliendo la trasparenza davanti al proprio pubblico.

Leggi anche Martina Miliddi ad Affari Tuoi balla la canzone di Aka7even, con cui era stata fidanzata ad Amici

Blanco e Martina Valdes insieme allo stadio Olimpico di Roma ad aprile 2024

La loro storia era stata ufficializzata il 14 aprile 2022, segnando l'inizio di un capitolo pubblico vissuto tra i palchi dei tour e costanti dediche social. Per oltre due anni, la ballerina era stata la destinataria dichiarata dei suoi brani più romantici, ricevendo il supporto dei fan che vedevano in lei la musa dei suoi successi.