Blanco e Martina Valdes, aria di crisi e vacanze separate: “Lei ha cancellato le foto di coppia” Stando ad alcune segnalazioni social, sembra che la storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes stia subendo i contraccolpi di una crisi estiva. Mentre lei posta (sotto silenzio di lui) foto di una vacanza in Sardegna, il cantante è a Portofino.

A cura di Giulia Turco

Blanco e la fidanzata Martina Valdes potrebbero essersi lasciati. I due fanno coppia da oltre un anno e molto spesso la ballerina, che è entrata nella vita di Riccardo Fabbriconi dopo la storia con la sua ex fidanzata Giulia, lo accompagna nelle tappe dei suoi concerti. Di recente però, stando alle indiscrezioni, la loro relazione avrebbe subito i contraccolpi di una crisi.

I segnali di una presunta crisi di coppia

“La fidanzata di Blanco, Martina Valdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l’ha minimamente calcolato. Nè like, né commento, che è solito fare”, osserva un’utente su Instagram, chiedendo delucidazioni all’esperta di gossip social Deianira Marzano. “In più lei ha cancellato le storie in evidenza con lui”, continua. L’influencer condivide i messaggi, lasciando spazio ai dubbi. “Io l’ho visto parecchie volte all’Esselunga di Desenzano”, scrive un’altra fan. “Perché lui abita lì vicino. Era sempre solo o con i genitori”. Sul profilo della ballerina però le foto di coppia con Blanco sono ancora presenti. Che sia solo una crisi passeggera? A confermare l'ipotesi di un allontanamento, le foto di Martina in vacanza in Sardegna senza Blanco, che negli stessi giorni si trova a Portofino.

L’amore di Blanco e Martina Valdes

Una fuga d’amore a Parigi dopo Eurovision 2022, le dichiarazioni sui social e la costante presenza di lei nella carriera del giovane cantante ribelle. La loro storia d’amore prosegue da oltre un anno ed è proprio con le foto nella città dell’amore che hanno ufficializzato il rapporto. Aveva fatto discutere, ai tempi, la brusca interruzione del rapporto con Giulia Lisioli, che Blanco aveva presentato al pubblico durante la sua prima partecipazione a Sanremo.

Leggi anche Ronaldo e Georgina Rodriguez in vacanza in Sardegna, le foto di famiglia che scacciano via la crisi

Era a lei che aveva dedicato la sua esibizione davanti a tutta Italia. Poi il presunto tradimento, il video del bacio in discoteca con Martina e la sofferenza dell’ex fidanzata, che in seguito del loro rapporto ha raccontato: “Io non ho sbagliato niente, l'ho amato, supportato e sopportato: dall'inizio a Sanremo […]. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così”.