Le vacanze di Ronaldo e Georgina Rodriguez in Sardegna fanno arrabbiare gli arabi: “Nudo e oscenità” La ricchissima vacanza in Sardegna di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo che fa arrabbiare i tifosi arabi: “Segnaliamo per nudo e oscenità”.

Aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Non sembrerebbe. La coppia si è fotografata e pubblicata sui rispettivi profili ufficiali Instagram raccontando ai loro milioni di follower la loro ricchissima vacanza in Sardegna. A bordo di uno yacht ci sono proprio tutti: Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i gemelli Mateo ed Eva (6 anni), la primogenita Alana Martina, di 6 anni, e Cristiano Jr., nato nel 2010 e avuto prima che Cr7 conoscesse Georgina. Nel 2022, infine, è nata anche Bella Esmeralda. Di questa vacanza, però, gli arabi che seguono il calciatore in forza alla squadra dell'Al Nassr, si sono molto arrabbiati segnalando le foto del calciatore per nudo e oscenità

La rabbia degli arabi per il nudo di Georgina e Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno fatto un racconto dettagliato della loro vacanza "in alto mare", al largo delle coste della Sardegna. Sono scatti che fanno venire la voglia di tuffarsi nel profondo blu di quelle acque. Gli scatti mostrano anche la forma smagliante del calciatore portoghese che all'età di 38 anni continua a stupire, sebbene abbia scelto di trasferirsi in un campionato meno sfidante come quello dell'Arabia Saudita. Ma le forme perfette sono anche quelle di Georgina Rodriguez che, in un paio di scatti, mostra tutto il meglio del suo armamentario. Es sono proprio queste forme che hanno fatto imbestialire gli arabi. Sotto le loro foto, è possibile trovare tantissimi commenti in arabo, tra maledizioni, improperi e annunci di segnalazioni a Instagram per nudità e oscenità.

Il contratto tra i due

A parte questo piccolo inconveniente social e dopo aver smentito tutte le voci di una crisi, sono però giunte le voci su un contratto stipulato da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo in caso di separazione. Secondo quanto rivelato dalla stampa del gossip, il calciatore portoghese ex Juventus e Manchester United dovrebbe garantire alla modella – solo in caso di separazione – un assegno di mantenimento pari a 100mila euro al mese. Si tratterebbe di una cifra stellare considerato il fatto che i due non sono neanche convolati a nozze. Per adesso, però, sembra un'opzione molto remota quella della separazione: la coppia si ama e si vuole bene. Le voci di una crisi, per adesso, sono allontanate.