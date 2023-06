Georgina Rodriguez e Ronaldo: “Hanno firmato un contratto, lui le deve un assegno da 100mila euro” Stando alle indiscrezioni del canale portoghese Tv Guia, l’accordo sarebbe stato firmato dopo la prima gravidanza di Georgina e avrebbe messo il calciatore nelle condizioni di doverle garantire un assegno mensile da 100mila euro, nel caso in cui smettessero di essere una coppia.

A cura di Giulia Turco

Continua a tenere banco il gossip sulla presunta separazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Secondo la stampa portoghese, la coppia avrebbe firmato una sorta di contratto prematrimoniale che garantirebbe alla modella di mantenere, in caso si lascino, la casa di famiglia La Finca, a Madrid. Non solo, a Georgina spetterebbe un mantenimento dalle cifre stellari, nonostante i due non siano mai convolati a nozze e dunque non siano di fatto marito e moglie.

L'accordo sulla casa e il mantenimento stellare

Stando alle indiscrezioni del canale portoghese Tv Guia, l’accordo sarebbe stato firmato dopo la prima gravidanza di Georgina e avrebbe messo il calciatore nelle condizioni di doverle garantire un assegno mensile da 100mila euro, nel caso in cui smettessero di essere una coppia. D’altronde Ronaldo, proprio lo scorso maggio, è stato nominato come l’atleta più pagato al mondo in quanto, solo nell’ultimo anno, avrebbe guadagnato oltre 120milioni di euro. Le voci sulla crisi, pur non confermate, si rincorrono da mesi, in particolare da quando il campione portoghese ha deciso di concludere la sua carriera sportiva in Arabia Saudita. Un trasferimento che sarebbe coinciso con un rapporto di coppia ormai ridotto ai minimi termini.

La dichiarazione d'amore che scaccia la crisi

Non la moglie sulla carta, ma comunque la sua compagna di vita, la madre biologica di Alana e Bella Esmeralda e mamma per scelta dei gemelli Eva e Mateo, che Ronaldo ha avuto tramite maternità surrogata. In diverse occasioni il gossip ha raccontato che il calciatore avrebbe iniziato a manifestare un certo prurito nei confronti di Georgina, troppo distante dal suo mondo e troppo concentrata solo sulle sue spese pazze. A smentire le voci tuttavia c’è la dichiarazione d’amore pubblica che Ronaldo ha fatto alla compagna, proprio di recente: “La mia famiglia è sempre con me. Giò è con me in tutti i progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per 100”, ha fatto sapere il giocatore. “Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme siamo molto più forti.