“Cristiano Ronaldo non è felice, Georgina non fa altro che spendere: stanno insieme per marketing” Si fa strada il gossip sulla presunta crisi di coppia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. I media portoghesi sostengono che sia solo questione di tempo: “Non stanno bene ed è probabile che si separino. Cristiano è stufo di lei, che crede di essere all’altezza dei suoi standard”.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Ronaldo e Georgia Rodriguez sarebbero nel pieno di una crisi di coppia senza ritorno. Le voci sulla presunta separazione in corso non si placano e ad aggiungere indiscrezioni sul caso ci pensano i media portoghesi, secondo i quali il calciatore più popolare del mondo non solo non avrebbe alcuna intenzione di sposare Georgina, ma dopo l'uscita della serie Netflix a lei dedicata, si sarebbe stancato del suo stile di vita, giudicato non alla sua altezza.

Perché Cristiano Ronaldo sarebbe stanco di Georgina

La questione nozze in casa Ronaldo è un grande interrogativo. Cristiano e Georgina stanno insieme dal 2016 e lei è la madre di due dei cinque figli del campione, eppure di matrimonio non si è mai parlato. Secondo alcuni, mai se ne parlerà. "Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente", ha rivelato lo psicologo Quintino Aries, ospite del programma di gossip Noite das Estrelas sulla rete portoghese CMTV.

"Georgina non fa altro che spendere e spendere e, cosa peggiore di tutti, pensa di essere all'altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace". Insomma la crisi sarebbe inevitabilmente in corso, nonostante i due non ne abbiano ancora fatto parola e sui social continuano a mostrarsi insieme, senza alcuna apparente turbolenza. "Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing", ha aggiunto il giornalista Leo Caeiro nel corso della stessa trasmissione.

La Porche che Cr7 avrebbe scambiato per il numero di una donna

Tra i motivi scatenanti la crisi ci sarebbe la seconda stagione di ‘Soy Geogina’, la serie Netflix che ha per protagonista l’influencer. Ronaldo avrebbe preso male il fatto che nell’intera stagione non compaia mai la mamma Doleres Alveiro, oltre ad atteggiamenti giudicati eccessivi, come quando ha intimato nel suo gruppo di amici di non toccarle neanche con le mani la sua nuova borsa di Hermès. In più, ci sono le voci su un presunto tradimento di Ronaldo, con un’influencer venezuelana che sostiene di aver avuto un rapporto con lui a marzo 2022 e che sarebbe pronta a vuotare nuovamente il sacco con altre rivelazioni. Inoltre, ora gira voce che ai tempi della prima esperienza al Manchester United indotte Cr7 avrebbe scambiato la sua Porche911 con il numero di telefono di Danii Minogue, star di X Factor.