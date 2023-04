“Georgina Rodriguez non piace alla madre di Cristiano Ronaldo”, ma lei sui social smentisce la crisi Il portavoce di Ronaldo ha fatto sapere che la voce sulla crisi con la sua compagna è “completamente falsa e diffamatoria”. Eppure il gossip non sembra placarsi e si continua a parlare di Georgina come “una donna molto presuntuosa, che non piacere affatto alla suocera”.

A cura di Giulia Turco

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sull’orlo della separazione. Il gossip sulla presunta crisi di coppia ha fatto il giro del mondo, parlando chiaro: Cr7 avrebbe da tempo covato una certa insofferenza nei confronti della compagna, sempre più concentrata sullo shopping e sulla vita mondana che sulla relazione sentimentale. Non solo, sembra che nemmeno alla madre del campione Georgina andrebbe a genio, stando al pettegolezzo, ma i due sarebbero già pronti a smentire.

Cristina Ronaldo smentisce la rottura da Georgina

Il portavoce di Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che non c’è nessun fondamento nel gossip che lo vedrebbe in crisi con la sua compagna, una notizia giudicata “completamente falsa e diffamatoria”. Eppure il gossip non sembra placarsi. Si parla del lato “più arrogante ed egocentrico” della modella, che avrebbe preso il sopravvento in particolare dopo l’uscita della seconda stagione della serie Netflix a lei dedicata, ‘Soy Georgina’. Secondo alcune testimonianze, i due si sarebbero resi protagonisti di una recente e furiosa lite all’imbarco di un volo in aeroporto e sarebbero sul punto di separarsi, nonostante i 7 anni d’amore e i figli che li legano. Secondo quanto rivelato nel corso di un programma tv su una rete portoghese, CMTV, Georgina sarebbe “una donna molto presuntuosa, che non piacerebbe affatto alla suocera”, la quale non avrebbe approvato la loro unione sin dall'inizio. Per questo motivo Georgina avrebbe deciso di non includere la mamma di Ronaldo nelle riprese della sua serie reality, irritando non poco il campione.

La versione di Georgina sulla crisi

Se Ronaldo ha rilasciato una dichiarazione ben chiara sul tema, Georgina ha rotto il silenzio solo di recente con una story sui social piuttosto sibillina. Nelle ultime ore la modella ha condiviso lo scatto di una luna piena e la caption che richiama il brano di Romeo Santos ‘Si Yo Muero’. “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”, scrive. Un'apparente smentita rispetto alle voci che vorrebbero Cr7 sull'orlo di una crisi. “Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei”, aveva fatto sapere il giornalista Leo Cairo, intervento sulla tv portoghese. “Stanno insieme solo per questioni di marketing”.