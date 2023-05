La madre di Cristiano Ronaldo: “Magia nera contro Georgina? Accusa macabra. Denuncerò” Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, si scaglia contro il quotidiano portoghese che ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale la donna sarebbe ricorsa alla stregoneria pur di allontanare Georgina Rodriguez dal figlio. “Non mi fermerò”, tuona la donna, annunciando che sporgerà querela.

A cura di Stefania Rocco

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, si scaglia contro un quotidiano portoghese, reo di avere pubblicato una notizia secondo la quale la donna sarebbe ricorsa alla magia nera pur di allontanare il figlio da Georgina Rodriguez. Un’accusa considerata tanto infamante da avere spinto la madre di CR7 a sbarcare su Instagram per pubblicare un comunicato stampa attraverso il quale annuncia l’intenzione di querelare il giornale in questione affinché dimostri in tribunale le sue accuse. Accuse arrivate, peraltro, in un periodo complesso per la coppia, finita nell'occhio del ciclone dopo le insistenti voci di crisi.

L’accusa contro la madre di Cristiano Ronaldo

Un noto media portoghese, citando persone vicine all’entourage di Cristiano, ha insinuato che Aveiro, madre del campione, sarebbe ricorsa alla stregoneria pur di allontanare Georgina dal figlio. Un’accusa che Aveiro ha ritenuto talmente infamante da spingerla a replicare pubblicamente con un comunicato stampa diffuso via Instagram. “Voglio comunicare a nome mio e della mia famiglia (la Famiglia Aveiro), inclusa Georgina, moglie di mio figlio Cristiano, Rubina, moglie di mio figlio Hugo, il mio genero Alexandre, marito di Katia, più i miei 4 figli, io e i miei 11 nipoti”, si legge nel comunicato stampa pubblicato dalla madre di Ronaldo:

Affermo che oggi, 16 maggio 2023, ho chiamato i miei avvocati per difendere il mio buon nome e quello della mia famiglia per ciò che rappresentano nella mia vita. È uscita una notizia su un noto quotidiano portoghese (che di conseguenza usa e abusa del nome della mia famiglia per farsi pubblicità) questa notizia falsa, calunniosa e persino macabra dove si parla di atti orrendi, che avrei forse ordinato di strappar via la felicità di uno dei miei figli, questa calunnia è falsa, è in malafede, è infondata.

La madre di Cristiano Ronaldo annuncia l’intenzione di denunciare

Aveiro ha proseguito affermando che denuncerà il media in questione affinché, in tribunale, sia costretto a mostrare le prove celate dietro l'accusa che le è stata rivolta: