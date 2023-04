Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi: le voci di un tradimento e la storia della Porsche Ci sono due storie che si intrecciano lungo il percorso di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo e che rischiano di dividerli: le voci di un presunto tradimento e la storia di una Porsche venduta a metà prezzo per il numero di Danii Minogue.

Cristiano Ronaldo è sempre stato un amante delle donne, checché se ne dica. Negli ultimi tempi si parla di una presunta crisi di Cr7 e di Georgina Rodriguez perché lei è completamente sparita dall'account Instagram di lui, che ora condivide solo traguardi calcistici o traguardi figli. Anche la seconda stagione di "Soy Georgina", la docu-serie Netflix nella quale la Rodriguez si racconta, emerge un lato spigoloso del carattere dell'ex reuccio del pallone. Dulcis in fundo, rispuntano vecchi gossip di suoi comportamenti non proprio eleganti al tempo del Manchester United. Questo, però, riguarda un passato lontano, la prima parentesi mancuniana del giocatore, prima che arrivasse Georgina Rodriguez.

Il gossip su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Quello che avrebbe allontanato Cristiano Ronaldo da Georgina Rodriguez sarebbe anche il contenuto delle puntate di "Soy Georgina", anche il mancato contenuto in certi casi. Come per esempio, il fatto che Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, non compare praticamente mai nella nuova stagione della serie della Rodriguez. Poi ci sarebbero due elementi ulteriore, il primo: una scena dove lei chiede alle amiche di indossare suoi stivali per allungarli e ancora quando ha sfoggiato una costosa borsa di Hermès, intimando le amiche di non toccarla neanche con le mani.

Il sesso con un'altra donna

Tra le altre notizie che si intrecciano lungo il percorso di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo e che rischiano di dividerli, il presunto tradimento di lui con una influencer venezuelana. Il 25 marzo dell'anno scorso i due avrebbero fatto sesso, come sostiene lei. Il calciatore, attraverso i suoi portavoce, ha smentito la notizia. Ora, però, la influencer venezuelana promette di tornare alla carica con nuovi dettagli.

Cr7 e Danii Minogue: per avere il suo numero, lui ha venduto la Porsche a metà prezzo

Nel mondo del gossip, sta tenendo banco questa nuova notizia che risale alla prima esperienza di Ronaldo al Manchester United. Lo ha rivelato il massaggiatore dei Red Devils Rob Thornley: a quei tempi, Cr7 ha scambiato la sua Porsche 911 con il numero di telefono una stella di X-Factor. Quella stella era Danii Minogue. A dichiararlo è stato proprio il massaggiatore del Manchester United al Daily Star. Quell'auto fu pagata 30.000 sterline che il massaggiatore rivendette il giorno successivo al doppio. Questa storia sta tenendo banco in giorni non facili per Cr7 e Georgina Rodriguez.