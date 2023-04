Il compleanno di Santiago senza Stefano De Martino, la madre di Belen: “Nessuna crisi, è al lavoro” Sui social arrivano le foto della festa per i 10 anni di Santiago e balza all’occhio l’assenza del padre, ma le voci di crisi vengono subito smentite dalla suocera: “Lavora in teatro! per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”.

A cura di Andrea Parrella

Il compleanno era stato festeggiato il 9 aprile, ma Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha festeggiato gli anni anche domenica 23 aprile, con gli amici a Milano. Per lui è stata organizzata una festa, così come era accaduto a Napoli. Infatti, dove erano presenti amici e parenti, da Cecilia Rodriguez alla nonna Veronica Cozzani, che hanno filmato molti momenti sulla festa del nipotino in tema basket, pubblicando anche molte stories su Instagram per documentare quanto è accaduto.

In molti, con non poca malizia, hanno notato l'assenza alla festa di papà Stefano De Martino, che in effetti non era presente nelle storie pubblicate sui social per la festa di Santiago. Quando si tratta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ogni occasione di gridare a una crisi è ghiotta, si sa, così l’assenza del ballerino e conduttore televisivo ha subito fatto ipotizzare al peggio, con molti che hanno interpretato la lontananza come un segnale di crisi nella coppia. Crisi che era stata già scongiurata a parole da Belen Rodriguez, che di recente aveva chiarito in pubblico non ci fossero motivi di screzio alcuno con il marito, ma che per la verità non trova rispondenza con le reali motivazione per le quali De Martino non era presente alla festa di suo figlio.

Come noto, il conduttore televisivo è impegnato in queste settimane con il suo primo tour teatrale, dal titolo "Meglio stasera", di scena in molte città d'Italia. Allo stesso tempo è impegnato a Napoli con le registrazioni della nuova stagione di Bar Stella, lo show di seconda serata che ripartirà su Rai2 dal 25 aprile.

Un’altra smentita molto forte alle voci di crisi è arrivata, questa volta, dalla mamma di Belen che ci ha tenuto mettere a tacere qualsiasi supposizione non veritiera della coppia con una risposta molto secca: “Stefano lavora in teatro! per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”, riferendosi proprio alla festa dello scorso 23 aprile, nella settimana pasquale.