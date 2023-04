Belén Rodriguez festeggia i 10 anni di Santiago senza Stefano, perché De Martino era assente Party in famiglia per Santiago De Martino che ha festeggiato i suoi 10 anni con mamma Belén Rodriguez, i nonni, zia Cecilia e diversi amici coetanei. Assente papà Stefano. È stata Veronica Cozzani a spiegare i motivi che gli hanno impedito di essere presente.

Party in famiglia per Santiago De Martino che ha festeggiato i suoi 10 anni con una festa a tema NBA organizzata da mamma Belén Rodriguez. Si è trattato di un party in grande stile, curato nei minimi dettagli affinché il primogenito della conduttrice de Le Iene potesse godersi il più possibile la giornata a lui dedicata.

L’affetto tra Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese

Tenerissimo Santiago che ha voluto accanto a sé la sorellina Luna Marì, nata dal legame tra Belén e Antonino Spinalbese. Da perfetto fratello maggiore, Santiago l’ha tenuta in braccio e ha posato insieme a lei di fronte alla scenografia allestita per il party affinché anche la piccola fosse al centro dell’attenzione. Orgogliosa Belén che li ha osservati facendo a entrambi da spalla.

Il party per i 10 anni di Santiago De Martino

Stefano De Martino assente perché impegnato in teatro

Al party per festeggiare Santiago hanno partecipato Belén, i nonni Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, Cecilia Rodriguez (che ha condiviso sul suo profilo Instagram i momenti più belli del party), il fidanzato Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez con la compagna Deborah Togni e diversi amici di Santiago, coetanei che gli si sono riuniti intorno per festeggiare insieme a lui il giorno più bello dell’anno. Impossibile non notare l’assenza di Stefano De Martino che non ha potuto prendere party alla festa di compleanno del figlio. Nessun mistero dietro la sua assenza. A spiegare perché non aveva potuto presenziare al party è stata Veronica, madre di Belén, che in risposta alle domande di alcuni followers ha spiegato: “Lui lavora in teatro! Per quello abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!”. In effetti, Stefano è impegnato nel suo tour “Meglio stasera! Quasi one man show” che gli ha impedito di raggiungere Milano in tempo per festeggiare Santiago durante questo secondo party.