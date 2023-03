Luna Marì si gode la primavera all’aria aperta: la figlia di Belén è adorabile con la felpa a fiori Per Luna Marì la primavera è arrivata e a dimostrarlo è stato il suo nuovo look. Per giocare all’aria aperta mamma Belén le ha fatto sfoggiare un top fiorato davvero adorabile: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e, complici le giornate che si allungano, a tutti è venuta voglia di passare del tempo all'aria aperta, così da lasciarsi alle spalle definitivamente la stagione delle piogge e del gelo. Belén Rodriguez non fa eccezione e ha approfittato del weekend per godersi il sole in compagnia della famiglia, prima tra tutte della piccola Luna Marì. Naturalmente ha documentato tutto sui social, mostrando con orgoglio il nuovo e adorabile look scelto per la bimba: ecco cosa ha indossato la secondogenita della conduttrice per godersi al massimo la bella stagione.

Luna Marì è la regina della primavera

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo essersi presa una pausa di circa una settimana dagli impegni professionali. Se i giorni feriali li ha trascorsi tra il palco de Le Iene e un nuovo allenamento per tenersi in forma, il weekend lo ha dedicato alla famiglia. La piccola Luna è diventata la protagonista delle sue Stories, apparendo trendy e splendida in versione primaverile mentre giocava con le bolle di sapone. Cosa ha indossato per godersi il sole domenicale e per dare ufficialmente il via alla bella stagione? Una felpina "a tema", ovvero a fondo bianco decorata all-over con delle margherite variopinte sui toni del rosa, lilla e giallo.

Luna Marì con la maglia a fiori

Il look colorato di Luna

I dettagli in perfetto stile primaverile nel look di Luna non sono finiti qui: mamma Belén ha abbinato la felpa a fiori a un paio di pantaloni rosso fragola, completando il tutto con delle sneakers bianche e con un mini cardigan color nude. Capelli biondi legati con una mollettina, sorriso travolgente e occhi azzurri che riescono a "bucare" lo schermo: la secondogenita della showgirl sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. Da grande vorrà seguire le orme dei genitori nello spettacolo? Per il momento l'unica cosa certa è che ha ereditato lo splendore sia dalla mamma che dal papà Antonino Spinalbese.