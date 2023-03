Belén Rodriguez tra funi e imbracature: il nuovo allenamento per tenersi in forma Come si tiene in forma Belén Rodriguez? Sui social non esita a rivelare tutti i suoi piccoli segreti. Di recente, ad esempio, si è mostrata alle prese con un nuovo allenamento tra funi e imbracature.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la breve pausa dai riflettori che si era concessa la scorsa settimana. Ora che ha "ricaricato le batterie" è pronta per lanciarsi nuovamente nella "normale" routine fatta di impegni televisivi, serate con i figli Santiago e Luna e romantiche cene di coppia con Stefano De Martino. Il dettaglio che non manca mai nelle sue giornate? Gli allenamenti e i trattamenti di bellezza che la aiutano a tenersi in forma, così da apparire sempre al top sui palcoscenici più ambiti del nostro paese. Nelle ultime ore si è sottoposta a un workout molto particolare tra funi e imbracature: ecco di cosa si tratta.

Il nuovo allenamento di Belén

Niente regimi alimentari estremi o diete rigorose, per tenersi in forma Belén si allena regolarmente, sottoponendosi anche ad alcuni trattamenti originali capaci di mixare potenziamento muscolare e drenaggio. È proprio quanto ha fatto di recente, documentando tutto sui social al motto di "Allenamento incredibile". Si è lasciata immortalare in palestra con indosso solo un completino nero e i calzettoni, anche se a fare la differenza è stata una speciale imbracatura imbottita attaccata a un macchinario attraverso una fune. Gambe divaricate, braccia all'insù e pesetti tra le mani: in questa versione la conduttrice ha praticato alcuni squat a intervalli regolari.

Il nuovo allenamento di Belén

Gli effetti dell'allenamento di Belén Rodriguez

Al momento non ha dato nessuna informazione dettagliata sull'allenamento innovativo che ha provato, si è limitata a scrivere "Qualcosa di indescrivibile. Poi vi racconto dove sta…così per chi volesse morire" (aggiungendo una emoticon divertita). All'interno dell'imbracatura dovrebbero esserci dei particolari sensori vibranti che, a seconda della velocità impostata sul macchinario, sarebbero capaci di avere un diverso effetto, da quello drenante a quello tonificante. Non sorprende, dunque, che a velocità massima Belén trovasse non poco pesante piegarsi sulle gambe con agilità. Insomma, pare proprio che la showgirl abbia trovato un nuovo metodo per sfruttare al massimo il tempo dedicato all'allenamento e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di scoprire tutti i dettagli del trattamento.