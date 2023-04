Il compleanno a Napoli di Santiago: festa a tema basket per i 10 anni anni del figlio di Belén e Stefano Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno organizzato per il compleanno del figlio Santiago una festa a tema nella villa di Napoli. Ecco tutti i dettagli del party e il motivo per cui era tutto arancione.

Il 9 aprile 2023, nel giorno di Pasqua, Santiago, figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino ha compiuto 10 anni. La famiglia Rodriguez-De Martino, trovandosi a Napoli per celebrare la Pasqua, nella casa a Posillipo di Stefano, ha organizzato per il piccolo Santiago un coloratissimo party a tema.

La festa di Santiago a tema basket

Evidentemente Santiago è un grande amante del basket dato che il suo party non era a tema Supereroi, non era ispirato a personaggi dei cartoon o di una serie tv: era tutto dedicato allo sport. Gli allestimenti della sala, i palloncini e la torta erano in arancio nero per richiamare i colori delle classiche palle da basket. Basket ball arancioni erano stampate su bicchieri, piatti di carta e su enormi palloncini fluttuanti, tra i quali campeggiava anche un enorme palloncino argentato a forma di 10. Sul fondale del party una scritta neon Happy Birthday e le sagome stampate di Michael Jordan.

Il dettaglio più originale del party di compleanno di Santiago è stato senza dubbio la birthday cake, una torta a due piani con la scritta "Santiago 10" e il piano superiore decorato da una rete bianca su fondo nero che richiamava la forma di un canestro. Sulla punta erano poi posizionate mini sneakers Air Jordan, palle da basket e canestri in miniatura.