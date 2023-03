Andrea Pezzi con Cristiana Capotondi: “Ha avuto sua figlia da un altro ma insieme sono famiglia” Il settimanale Diva e Donna ha fotografato Cristiana Capotodni mentre passeggia abbracciata all’ex compagno Andrea Pezzi: “Lei è diventata mamma di una bambina avuta da un’altra persona ma insieme sono famiglia”.

A cura di Stefania Rocco

Sono rappresentative del rapporto tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che mostrano l’ex coppia (lui conduttore, lei attrice) passeggiare tenendosi vicini come se quel sodalizio romantico continuasse ancora anche nella vita. Così non è: da tempo, ormai, Pezzi e Capotondi non stanno più insieme ma l’affetto che li lega è rimasto inalterato. Tanto che proprio all’ex compagno, Cristiana ha chiesto di starle vicino durante la gravidanza e la nascita della sua bambina, frutto del legame con un’altra persona.

Il rapporto tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Diva e Donna descrive così il rapporto che lega oggi Cristiana ad Andrea: “Si sono lasciati da un po' e a settembre scorso Cristiana Capotondi è diventata mamma di una bambina avuta con un’altra persona. Ma Andrea Pezzi è rimasto nella sua vita e in quella della piccola. Insieme sono una famiglia, come conferma questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di "Diva e donna" in edicola questa settimana”. In effetti, la sensazione rimandata dall’immagine del servizio anticipata da Diva e Donna restituisce l’idea di un affetto rimasto inalterato nonostante la separazione. I diretti interessati, però, hanno preferito non alimentare alcun pettegolezzo con dichiarazioni che li avrebbero costretti a esporsi.

Cristiana Capotondi: “Ho chiesto ad Andrea di esserci per me e per mia figlia”

“Io e Andrea separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un'altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, aveva dichiarato Capotondi all’Ansa all’epoca della nascita della figlia Anna. Un comunicato cui era seguito il commento di Pezzi: