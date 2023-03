Eleonora Abbagnato: “Le figlie di Balzaretti come se fossero mie, la madre aveva altro da fare”

Eleonora Abbagnato, étoile Italiana tra le più apprezzate al mondo e attuale direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, si racconta in una lunga intervista al Corriere. Diversi i temi toccati: dai sacrifici che le hanno consentito di imporsi tra i nomi più altisonanti nel mondo della danza a livello internazionale alla vita provata accanto al marito Federico Balzaretti e ai loro 4 figli.

Abbagnato è tra le rappresentanti italiane della danza nel mondo. Dall’alto della sua esperienza, dichiara di non avere amato Il cigno nero, film che ha raccontato il suo ambiente al cinema: “Non ha fatto bene alla danza, non fa innamorare i giovani al balletto. E dice delle falsità, succede una volta su mille che il maitre si innamora della ballerina. Ma è vero che la danza è un mondo a parte, pieno di ripicche e gelosie esasperate. Anche io le ho vissute”. Cita alcuni esempi, quelli che l’hanno maggiormente colpita:

Ricordo che a un concorso due ragazzine entrarono in camerino e mi dissero per scherzo che non mi avevano preso. La mia maestra di Parigi mi bucava i glutei con l’ago perché inarcavo troppo la schiena, ce l’ho molto elastica. I grandi maestri entravano in classe col bastone: non per darcelo in testa, era il senso dell’autorità. Comunque intimorivano. Era un’altra epoca, oggi i maltrattamenti non sono lontanamente possibili, gli allievi, soprattutto in America, non puoi nemmeno toccarli che ti arriva una denuncia. Ed è esagerato, il rigore devi spiegarlo nel modo giusto. Oggi una direttrice di ballo deve essere anche psicologa. Gli elementi negativi non sono gli allievi ma le madri. Ci sono protagonisti esagerati.