Le prime foto di Cristiana Capotondi con la figlia Anna Cristiana Capotondi è stata beccata per le strade di Milano insieme a sua figlia, la piccola Anna, sono le prime immagini da mamma dell’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Cristiana Capotondi e la figlia Anna, Foto del settimanale Diva e Donna

Cristiana Capotondi è diventata mamma da qualche mese, lo ha annunciato con un comunicato in cui ha rivelato che la sua storia con Andrea Pezzi si è conclusa e adesso sta affrontando questa nuova fase della sua vita. Il settimanale Diva e Donna ha beccato l'attrice insieme alla piccola Anna e ha pubblicato gli scatti di questi teneri momenti insieme.

Le prime foto da mamma

Immagini bellissime che vedono l'attrice intenta ad allattare sua figlia, tenerla stretta tra le sue braccia, camminando per le strade di Milano. Cristiana Capotondi appare felice nelle vesti di mamma e si gode ogni istante insieme alla sua bambina, guardandola amorevolmente. A 42 anni, quindi, ha intrapreso questa avventura che è solo all'inizio e che le regalerà momenti indimenticabili. Finora, anche sui social, non erano state pubblicate foto che la ritraessero insieme alla piccola Anna, sono quindi i primi scatti che la ritraggono in momenti intimi e teneri della sua giornata, dedicata completamente all'accudimento della neonata.

L'annuncio della nascita

Cristiana Capotondi nei mesi addietro, quando era in dolce attesa, è stata attenta a non far trapelare nulla della sua gravidanza, non una foto o dichiarazioni che facessero pensare alla notizia che poi ha rivelato servendosi di un comunicato. L'attrice ha spiegato che, pur avendo chiuso la sua relazione con Andrea Pezzi, con il quale era stata fidanzata per quindici anni, quando ha scoperto di essere incinta è stata la prima persona che ha chiamato e che ha voluto al suo fianco nell'affrontare questo percorso, dal momento che nonostante la loro relazione si fosse chiusa il loro legame è rimasto più che intenso. "La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere" ha scritto nella dichiarazione diffusa a mezzo stampa, dove ha comunicato anche il giorno in cui Anna è venuta al mondo, ovvero il 16 settembre