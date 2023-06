Sophie Codegoni: “Io e Basciano non siamo la famiglia perfetta, le coppie vere si scontrano” Ci sarebbe aria di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo le parole sibilline della mamma Valeria Pasciuti e la scelta di coppia di rimuoversi dai social. “La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo”, racconta Basciano. “A casa nostra duemila litigi”, conferma Sophie.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si raccontano in un’intervista a cuore aperto. Da alcuni giorni si rincorrono le voci di una presunta crisi di coppia, nella quale sembra aver messo bocca anche la mamma dell’ex gieffina Valeria Pasciuti. A Chi i Basciagoni raccontano di essere sereni, senza nascondere tuttavia i momento di scontro.

(Foto Chi)

L’equilibrio familiare tra Sophie e Basciano

“Non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente preferisco non esserlo”, racconta Sophie Codegoni. “Anche a casa nostra ci sono duemila e cinquecento litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma caso sia nella norma, quando una coppia è vera, c’è sentimento, è anche giusto scontrarsi”, riflette. Sembra che, nonostante il lavoro li porti spesso fuori casa, i due siano riusciti a trovare un equilibrio. Al momento dell’intervista Basciano è a Mykonos per un dj set: “Ale è scappato”, scherza lei. “Mi rendo conto che Sophie è giovane”, aggiunge lui. “Cerco di esserci anche di notte, se si sveglia la bimba mi sveglio anch’io. Non i giro dall’altra parte”.

(Foto Chi)

Il rapporto con la suocera Valeria Pasciuti

Nelle scorse ore i fan hanno interpretato le parole social di Valeria Pasciuti, mamma di Sophie, come un chiaro segnale di una crisi tra la figlia e Alessandro Basciano: “Le parole hanno un peso, chi ti chiede perdono piangendo spera solo che tu ci caschi”, scriveva sibillina. Eppure Alessandro Basciano è pronto a dire che il rapporto con la suocera è speciale, nonostante qualche scontro: “La suocera è la mia croce e delizia, ci amiamo e ci scontriamo. A volte chiedo delle cose a Sophie e mi risponde lei. Del resto è anche molto protettiva nei confronti di Sophie, è anche la sua migliore amica”.

La polemica sulle foto in barca a Capri con Celine

Qualche settimana prima aveva sollevato un polverone la vacanza a Capri che i Basciagoni si sono concessi in compagnia di Sophie. In molti hanno criticato la loro scelta di portare la piccola Celine, nata da poco più di un mese, in gita in barca. “Abbiamo fatto messo minuto di video in barca alle sette e mezza sei sera all’ombra dei Faraglioni con Celine che stava una bellezza e ce ne hanno dette di tutti i colori”, commenta Basciano. “Tenendo conto che da quando c’è lei sono cambiati i tempi, i ritmi, si cerca di fare tutto, certo, ma nella maniera più giusta per Celine”, aggiunge Sophie.