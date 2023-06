Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, la mamma: “Quando lei si stanca non la rivedi più” I fan dei Basciagoni hanno notato che i due si sono tolti il follow sui social a vicenda, ipotizzando che possa esserci aria di crisi. A confermare le turbolenze, le parole della mamma di Sophie, che scrive sibillina: “Chi ti chiede perdono piangendo spera solo che ci caschi. Le parole hanno un peso”.

A cura di Giulia Turco

Diventata mamma da poco più di un mese della piccola Celine, Sophie Codegoni sembra essere nel bel mezzo di un momento delicato con Alessandro Basciano. La coppia ha in programma le nozze, dopo la romantica proposta di matrimonio arrivata lo scorso settembre sul red carpet di Venezia, ma per il momento non ci sarebbe alcuna data ufficiale.

I segnali social che sembrano testimoniare la crisi

A scatenare il gossip circa una presunta crisi tra i Basciagoni sono state le segnalazioni arrivate sui social da alcuni fan della coppia, che hanno notato movimenti sospetti via Instagram. Sophie ha unfollowato Basciano e viceversa, un segnale (per alcuni) chiaro del fatto che starebbero vivendo momenti di tensione. A rafforzare l’idea, sono le parole pubblicate su Instagram da Valeria Pasciuti, mamma delle gieffina che proprio nelle ultime ore ha postato un post sibillino: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”. Poi ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”.

La vita da neo mamma di Sophie Codegoni

Di recente i Basciagoni si sono concessi una vacanza a Capri, la prima insieme alla piccola Celine, trascorsa tra cene romantiche e gite in barca. Poi Sophie è tornata a Roma, dove spesso può contare anche sull’appoggio di mamma Valeria, che da Milano arriva spesso per darle una mano con la piccola Celine. Per il resto la loro vita sembra scorrere serena e anche il parto, stando ai racconti dell’ex gieffina, sarebbe stato particolarmente tranquillo: "Non ho avuto quel dolore che mi racontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza”, ha raccontato lei stessa sui social.