Sophie Codegoni in barca a Capri: la prima volta al mare di Celine è col completino pop Sophie Codegoni è partita con Alessandro Basciano e la piccola Celine alla volta di Capri. Ha organizzato una rilassante vacanza in barca e ha portato la bimba al mare per la prima volta: ecco l’adorabile look balneare che le ha fatto sfoggiare.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori da poco più di un mese, hanno accolto in famiglia la piccola Celine, la prima figlia nata dall'amore sbocciato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, e ora non potrebbero essere più felici. La nuova quotidianità fatta di pannolini, poppate e notti insonni non gli ha impedito di concedersi una vacanza, anzi, hanno portato la neonata con loro sull'isola di Capri, dove stanno trascorrendo le giornate tra gite in barca, mare cristallino e cene a lume di candela. Per la bimba si tratta della prima volta al mare e non sorprende che il suo look balneare sia stato curato nei minimi dettagli.

Il look da mare di baby Celine

La piccola Celine è diventata il centro del mondo per Sophie Codegoni e non sorprende che appaia spesso sui social come una vera e propria star. Ad attirare l'attenzione dei fan sono soprattutto gli adorabili mini look che la bimba sfoggia quotidianamente, dalle salopette a righe alle tutine nude. Per la sua prima volta al mare la mamma ha dato il meglio di lei in fatto di stile, facendole indossare un completino a tema "vacanze": pagliaccetto e cappellino alla pescatore sono entrambi a fondo bianco ma decorati all-over con dei disegni pop e colorati a forma di ombrellone, barchetta, ciliegie, orsetti ed emoticon con gli occhiali da sole.

La piccola Celine in versione balneare

Sophie Codegoni in costume a un mese dal parto

A poco più di un mese dal parto Sophie Codigoni si è già messa in costume, lasciando i fan senza parole con la sua forma fisica impeccabile, proprio come se non avesse affrontato mai la gravidanza. Per il primo giorno in vacanza a Capri ha scelto un modello intero in viola: è sgambatissimo, con una scollatura profonda sia sul décolleté che sulla schiena e un fiocco in tinta intorno al punto vita. L'influencer ha fatto il bagno all'ombra dei Faraglioni, ha cullato la piccola Celine e si è rilassata stesa a prua: insomma, la nuova vita da mamma sembra non stressarla affatto, anzi, l'ha resa ancora più bella e luminosa.