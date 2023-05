Celine Blue con la sua prima salopette: la figlia di Sophie Codegoni è adorabile tra righe e fiocchi Sophie Codegoni sta trasformando la figlia Celine Blue in una vera e propria fashion icon: ecco il nuovo e adorabile look colorato della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni è diventata mamma da poche settimane, ha messo al mondo la sua prima figlia nata dall'amore con Alessandro Basciano, la piccola Celine Blue, e non potrebbe essere più felice. Ha sempre vissuto la sua storia sotto i riflettori, dalla passione sbocciata nella casa del Grande Fratello Vip ai primi momenti della gravidanza condivisi sui social. Non sorprende, dunque, che la bimba sia diventata già una baby star nonostante la sua tenerissima età. Quale migliore occasione delle prime giornate calde dell'anno per farle sfoggiare un look all'insegna dei colori e del glamour?

Celine Blue è una baby star

Celine Blue è tornata a casa da circa 10 giorni e sua mamma Sophie Codegoni ha cominciato a farle sfoggiare tutti i look trendy che aveva preparato per lei. Dopo le classiche tutine con tanto di calzettoni coordinati, ora ha lasciato spazio ai colori. Sarà perché l'estate si avvicina o perché semplicemente intendeva sponsorizzare se stessa, ma la cosa certa è che l'influncer ha scelto per la piccola un adorabile outfit firmato Lullabi, la sua collezione di abiti per bambini. Nella didascalia ha poi scritto: "Oggi la mia bambolina ha indossato per la prima volta un completino della mia nuova collezione…vi prego, che cute".

Celine Blue in Lullabi

Il look per l'estate di Celine Blue

La bimba è stata fotografata in primo piano con una mini salopette a righe fucsia e lilla, un modello in cotone biologico con le bretelle e i pantaloncini corti in stile pagliaccetto. Per completare il tutto Sophie ha scelto una mini t-shirt in tinta sempre in cotone biologico, dei calzini bianchi col risvolto di pizzo e un copricapo coordinato con un maxi fiocco al centro della testa. Celine ha tenuto il ciuccio tra le mani e ha guardato dritto in camera, proprio come una vera diva. Da grande vorrà seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo?

Leggi anche Sophie Codegoni mostra il regalo griffato per il bebè in arrivo: i calzini costano 60 euro