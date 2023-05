Sophie Codegoni torna a casa con Celine: festa di benvenuto in rosa tra fiori e palloncini Sophie Codeoni il 12 maggio ha dato alla luce la prima figlia, Celine Blue. Hanno fatto ritorno a casa, dove ad aspettarle hanno trovato una sorpresa.

A cura di Giusy Dente

Non poteva esserci Festa della Mamma più speciale di questa, per Sophie Codegoni. L'ex gieffina e il compagno Alessandro Basciano (galeotto fu proprio il reality, che li ha fatti conoscere e innamorare) sono diventati genitori. La coppia ha accolto in famiglia una bambina pochi giorni fa: Celine Blue, questo il suo nome della loro primogenita, è nata il 12 maggio. Ieri, dunque, la 23enne ha festeggiato per la prima volta la Festa della Mamma, stringendo tra le braccia la sua piccola. Madre e figlia sono uscite dall'ospedale e hanno fatto ritorno a casa: ad accoglierle hanno trovato una sorpresa speciale.

Tutto rosa per la piccola Celine Blue

Per annunciare il sesso del bebè in arrivo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto le cose in grande, con l'aiuto di Silvia Toffanin. In una puntata di Verissimo hanno aperto una scatola contenente un peluche vestito di rosa. In questo modo hanno svelato di aspettare una femminuccia. E nuovamente il rosa ha fatto da protagonista, per accogliere madre e figlia dopo l'uscita dall'ospedale.

La neo mamma e la sua bambina hanno fatto ritorno a casa. La famiglia vive in una villa di lusso che per l'occasione si è colorata di rosa. L'allestimento, curato in ogni minimo dettaglio, è opera della party planner Martina di Tommaso e della event planner Jolanta Mila, con la collaborazione di una balloon artist che si è occupata invece delle decorazioni coi palloncini. A questi si sono aggiunti tantissimi fiori, che hanno ulteriormente colorato e reso festoso l'ambiente.

Insomma, una vera e propria squadra che si è impegnata per rendere speciale e indimenticabile un giorno importante, "addolcito" anche con creazioni personalizzate: immancabili la torta (a tre piani) con l'iniziale della bimba e dolcetti di ogni tipo, dai cupcake ai mini gelati, dai bignè ai confetti. Ora per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano inizia ufficialmente una nuova vita, in tre.