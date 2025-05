video suggerito

Sophie Codegoni, la festa a tema Hello Kitty per i due anni della figlia Celine Sophie Codegoni ha organizzato per la sua Céline Blue una festicciola di compleanno: la bimba ha compiuto due anni.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni ha organizzato una festicciola coloratissima per sua figlia Céline Blue, per festeggiare il suo compleanno. La bimba ha infatti compiuto due anni e si è goduta il party in suo onore scorrazzando a destra e sinistra, tra giochi, abbracci e risate. L'influencer è innamoratissima della sua bambina. "Due anni con te. Ogni giorno un dono, ogni giorno un sogno. Ti amiamo più di quanto le parole possano dire" ha scritto su Instagram allegando le foto della giornata di festa.

Una giornata speciale per Céline Blue e Sophie Codegoni

Céline Blue è nata due anni fa, quando la vita di Sophie Codegoni era molto diversa. Molte cose sono cambiate da allora, in primis il rapporto col papà della piccola Alessandro Basciano. Tra i due la love story è finita, dopo mesi in cui sono stati protagonisti del gossip e di una delicata vicenda fatta di denunce e accuse reciproche.

Per lui, accusato di stalking dalla compagna dopo diversi episodi gravi, la Cassazione ha disposto il divieto di avvicinamento e l'obbligo di braccialetto elettronico, misure contro la quale l'avvocato difensore ha già annunciato ricorso. L'uomo, infatti, ovviamente non era presente al party di compleanno della piccola, una festicciola tutta rosa a cominciare dalla tutina indossata dalla baby festeggiata, fino all'allestimento, curatissimo in ogni dettaglio.

Il tema era un personaggio amatissimo dai bimbi di tutto il mondo: Hello Kitty. Per Céline Blue palloncini rossi e rosa, una torta con il musetto della gattina riprodotto, dolcetti. Era presente una postazione trucco dove realizzare piccoli tattoos glitterati e un'area giochi per tutti i bambini invitati al party, dove divertirsi liberamente.