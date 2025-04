video suggerito

Un aeroporto a tema Hello Kitty: dove si trova e fino a quando è possibile visitarlo Amate Hello Kitty, il noto gattino bianco col fiocchetto sul capo? Dovete volare in Giappone: ecco qual è l'aeroporto a tema cartoon che è stato appena inaugurato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Giappone è una delle mete turistiche più gettonate degli ultimi anni e sono moltissimi i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo che scelgono di visitare i luoghi iconici del paese, dal Monte Fuji alla foresta di bambù, fino ad arrivare all'incrocio di Shibuya a Tokyo. La cosa che in pochi sanno è che l'oriental experience può iniziare anche in aeroporto, soprattutto se si atterra a Oita, un pittoresca cittadina famosa per le sue terme naturali, che di recente è finita al centro dell'attenzione dei media per il suo scalo a tema Hello Kitty: ecco per quale motivo l'ingresso e i gate sono stati dedicati al famoso gattino giapponese.

L'allestimento dedicato a Hello Kitty nell'aeroporto giapponese

La città da visitare assolutamente in Giappone? Oita. Si trova nella città di Kunisaki, sull’isola giapponese di Kyushu, e di recente è diventata famosa per l'Hello Kitty Airport inaugurato lo scorso 13 gennaio. Complice la collaborazione tra l’operatore aeroportuale Oita Air Terminal Co., il governo della prefettura di Oita e la compagnia Sanrio, l'aeroporto è stato completamente rinnovato e al suo interno tutto è ispirato al noto gattino bianco giapponese. I viaggiatori ricevono il primo saluto da Hello Kitty fin dall'arrivo, visto che il suo iconico viso è dipinto sul ponte di imbarco, successivamente vedono poster a tema nelle sale d'attesa, sulle scale e sulla strada che porta al nastro trasportatore dei bagagli. Naturalmente oltre a Hello Kitty ci sono anche i suoi "amici", My Melody, Little Twin Stars e Pochacco.

Perché l'aeroporto di Oita è stato rinnovato

Per quale motivo è stato realizzato un rebranding tanto originale? Si tratta di un'operazione di marketing che, in vista dell'Expo di Osaka 2025, intende sponsorizzare Harmonyland, il parco divertimenti a tema Hello Kitty presente nella città. Tutti coloro che sognano di cominciare un viaggio in Giappone in compagnia di Hello Kitty farebbero bene a sapere che devono affrettarsi: l'allestimento a tema nell'aeroporto di Oita è solo temporaneo, si potrà entrare nel mondo del gattino Sanrio prima di una partenza solo fino al prossimo 13 ottobre. "Speriamo di incoraggiare più turisti, in particolare quelli che di solito visitano destinazioni molto frequentate come Tokyo e Kyoto, a recarsi invece a Oita", ha spiegato un portavoce dell'ufficio del turismo della prefettura di Oita.