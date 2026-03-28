Vittoria Ferragni nella suite di Alice nel Paese delle Meraviglie: quando e dove provare l’esperienza

Chiara Ferragni è sempre molto attiva sui social e, sebbene non possa più mostrare i figli Leone e Vittoria a causa degli accordi di divorzio con Fedez, spesso parla di loro, lasciandoli intravedere di spalle. È proprio quanto successo ieri: con una serie di Stories e video ha documentato l'esperienza da sogno vissuta dalla secondogenita. Mamma e figlia hanno fatto visita a una meravigliosa suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, facendo sognare tutti gli appassionati delle fiabe Disney. Dove si trova questa location spettacolare?

La suite di Alice nel Paese delle Meraviglie si trova nell'Hotel Principe di Savoia

Per immergersi nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie non bisogna andare particolarmente lontano: è, infatti, l'Hotel Principe di Savoia che ha trasformato la sua Royal Suite nel mondo incantato e un po' "pazzo" della nota fiaba Disney. Non è la prima volta che viene lanciata un'iniziativa simile, anzi, già lo scorso inverno l'albergo aveva ospitato la casa di Babbo Natale.

La suite di Alice nel Paese delle Meraviglie

Questa volta, però, per accogliere con stile la primavera sono state riprodotte le location iconiche del film ispirato al romanzo di Lewis Carroll. La "tana del coniglio" è stata decorata con addobbi floreali, tavole imbandite, torte, dessert e lucine led: nell'allestimento curato da Armani Fiori non manca assolutamente nulla del mondo di Alice, basti pensare al fatto che c'è anche un letto a baldacchino con accanto l'iconico abito bianco e celeste (nel quale Vittoria si è concessa un pisolino).

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Vittoria nella suite di Alice in Wonderland

Dal té in salotto al brunch in famiglia

All'interno dell'esclusiva suite dedicata ad Alice in Wonderland gli ospiti di tutte le età possono divertirsi tra giochi e indovinelli a tema, possono scattarsi selfie sullo sfondo di magici allestimenti color pastello oppure possono andare alla ricerca dei piccoli tesori di cioccolato nascosti nella camera.

Hotel Principe di Savoia

L'esperienza offerta dal noto hotel milanese propone, inoltre, anche una pausa golosa al Salotto (visto che nel Paese delle Meraviglie "è sempre l'ora del tè) oppure un family brunch al ristorante Acanto per godersi i sapori della primavera. La suite rimarrà aperta fino al prossimo 15 aprile, la merenda al Salotto è disponibile tutti i giorni dalle 15 alle 18, mentre il family brunch viene inaugurato oggi e rimarrà disponibile fino al 4 aprile.