Sabrina Ghio festeggia il compleanno della piccola Mia con un party a tema Hello Kitty Festa coloratissima a tema Hello Kitty per la piccola Mia, figlia di Sabrina Ghio e Carlo Negri. La bimba la compiuto 3 anni.

A cura di Giusy Dente

Fine settimana di festa per Sabrina Ghio, che ha potuto trascorrere una giornata spensierata e felice assieme alla sua famiglia, tutta dedicata dalla piccola di casa. L'influencer, ex amatissimo volto di Amici nonché tronista di Uomini e Donne, ha infatti organizzato un piccolo party in onore della figlia Mia, che ha compiuto 3 anni.

La festa di compleanno per Mia

Sabrina Ghio nel 2022 è diventata mamma per la seconda volta. La ballerina di Amici aveva già avuto la figlia Penelope dall'ex marito Federico Manzolli. Mia, invece, è nata dalla relazione con Carlo Negri, l'uomo che ha sposato due mesi dopo il parto, con rito civile. Lui è più piccolo di sei anni, un aspetto che lei non ha affatto sottovalutato all'inizio. Tra l'altro i due si sono conosciuti anche in un momento delicato, poco dopo l'esperienza a Uomini e Donne, dove Sabrina Ghio aveva ricevuto un "no" dalla sua scelta Nicolò Raniolo.

A Uomini e Donne Magazine ha raccontato: "All’inizio io non volevo saperne, un po' per la mia innata diffidenza nei confronti degli uomini, un po' perché lui è più giovane di me di 6 anni e io non sono una ragazzina. Sono una madre single con impegni e responsabilità". L'amore, però, è stato più forte della precedente delusione e della differenza d'età.

I due oggi sono felicissimi. La famigliola al completo ha festeggiato il compleanno di Mia. Per lei, la mamma ha organizzato un party tutto rosa a tema Hello Kitty. Si è occupato dell'allestimento lo staff di Cartoleria Varzi: decorazioni personalizzate, tanti dettagli kawaii e immancabile torta personalizzata. Il team è un punto di riferimento quando si tratta di allestimento spazi.

Hanno firmato l'albero di Natale di Giulia De Lellis, si sono occupati dell'albero di Natale in casa di Stefano De Martino. Tra i loro clienti c'è stata anche Chiara Ferragni. La festa è stata un successo. La mamma della festeggiata ha condiviso alcuni momenti della giornata con fan e follower su Instagram, dove ha scritto:

Che sia un compleanno o altro ciò che conta davvero è la presenza di chi ci sta a cuore. Ogni sorriso, ogni parola affettuosa, diventa un dono prezioso. E così, mentre spegni le candeline, ricorda di esprimere un desiderio non solo per te stesso, ma anche per coloro che ti circondano! Un desiderio di felicità e amore per tutti coloro che contribuiscono a rendere la tua vita così straordinaria.