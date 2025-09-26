Giorgia Palmas festeggia il compleanno della figlia Mia con il party rosa a tema beauty

Mia è la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nata il 25 settembre 2020, un anno prima che i due diventassero marito e moglie con rito civile. Nel 2022 hanno poi celebrato anche il rito religioso, che era qualcosa a cui tenevano tanto, che avevano rimandato a causa della pandemia. La bimba ha compiuto 5 anni e per l'occasione i genitori le hanno organizzato una festicciola curata in ogni dettaglio, con un tema ben specifico: una passione della bimba, forse ereditata dalla mamma.

Il compleanno di Mia

Per i 5 anni di Mia, i genitori hanno organizzato una festicciola a tema curata da Il mondo di MeG, che si occupa proprio di allestimenti e animazione. Michael e Giulia sono un punto di riferimento del settore, coinvolti in diverse feste di personaggi noti. Hanno curato il party a tema Alice in Wonderland per la piccola Beatrice Matri, figlia di Federica Nargi; c'è il loro nome anche dietro l'evento in grande stile per i 10 anni Celeste Trussardi: la figlia di Michelle Hunziker ha scelto il tema pasticceria.

La figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, invece, ha scelto un altro tema ben specifico, che ha dunque caratterizzato per intero la festa: il mondo beauty&spa. Il team era stato chiamato anche l'anno scorso dalla coppia, ma il tema però era stato un altro. La piccola Mia aveva scelto Ribelle – The Brave, un cartoon amatissimo dai bambini, con la coraggiosa Merida protagonista. "Vi siete superati e avete realizzato il sogno di una festa per Mia perfetta in tutto oltre le aspettative" ha scritto Giorgia Palmas entusiasta su Instagram.

Tutto era rosa nella stanza, dalle pareti agli arredi, comprese le decine di palloncini messi per dare un tocco in più di allegria. Immancabile la torta, ovviamente rosa anche questa, strutturata proprio richiamando tutti gli elementi tipici del mondo beauty: trucchi, pettine, la mascherina notturna per gli occhi, make-up. In sala c'era anche una postazione nails, pensata per la festeggiata e i suoi invitati, dove poter giocare tra colori e smalti.

Perché piacciono le feste a tema

Le feste a tema sono un trend in grande crescita. Quando si tratta di organizzare un party di compleanno, sono in tanti a preferire, piuttosto che qualcosa di "anonimo", qualcosa di questo tipo. La scelta di un filo conduttore è un modo anche per personalizzare l'evento, per renderlo vicino al festeggiato. Il protagonista ha modo di scegliere una sua passione, qualcosa che gli piace attorno a cui far ruotare tutto, dall'allestimento alla musica, dal look al cibo. La festa a tema piace soprattutto ai più piccoli ultimi. Chi compie gli anni si trova, in questo modo, in un piccolo mondo a sua misura, da condividere con gli amichetti. C'è chi sceglie come tema il proprio personaggio dei cartoon preferito, oppure un videogioco del cuore, c'è chi punta sul calcio e chi sulla danza e il gioco è fatto.