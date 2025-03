video suggerito

I 10 anni Celeste Trussardi: la figlia di Michelle Hunziker festeggia con un party a tema pasticceria Ieri Michelle Hunziker ha regalato alla figlia Celeste Trussardi un maxi party a tema pasticceria. La bimba ha così festeggiato i suoi 10 anni “in ritardo” tra dolcetti colorati e cooking class. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker è appena tornata da una paradisiaca vacanza alle Maldive con un gruppo di amici (tra i quali anche Ilary Blasi) ma sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Complice il fatto che la figlia Celeste Trussardi ha compiuto 10 anni in viaggio, ovvero lo scorso 8 marzo, ha pensato bene di posticipare il suo maxi party con gli amici. Ieri la "giornata X" è arrivata e la bimba ha ricevuto in regalo una meravigliosa e coloratissima festa a tema cucina: ecco tutti i dettagli della serata all'insegna della dolcezza e dell'amicizia che difficilmente dimenticherà.

La festa a tema cucina di Celeste Trussardi

Nel giorno del compleanno della piccola Celeste, mamma Michelle aveva condiviso una dolce dedica sui social ma la cosa che la bimba forse non si aspettava è che avrebbe avuto anche un party tutto suo. Ieri Il mondo di MeG, una sala per le feste in via Andrea Mantegna, Milano, è stata interamente riservata per Cece, che ha voluto celebrare i suoi 10 anni con una serata a tema cucina.

L'allestimento per la festa

Come documentato dalla conduttrice, la location è stata trasformata letteralmente nella pasticceria della festeggiata. Al centro è stato piazzato un tavolino rosa riservato ai bambini che vogliono preparare i loro dolci, sullo sfondo c'è la parete personalizzata con palloncini e festoni, mentre nella zona laterale c'è l'immancabile buffet a base di cornettini, donuts ma anche pizzette e calzoncini.

La pasticceria di Cece

Dalla maxi torta a forma di pasticceria alla cooking class

Orgogliosa del risultato ottenuto, Michelle Hunziker sui social ha mostrato la sala allestita per la festa, facendo primi piani sia sull'offerta culinaria che sulla maxi torta a più piani che riproduce con la pasta da zucchero una vera e propria pasticceria.

Il buffet dei dolci

Cosa hanno fatto gli invitati nel corso della serata? Oltre a rincorrersi e scatenarsi, hanno anche preso parte a una cooking class, ritrovandosi a "pasticciare" tra creme, topping e pan di Spagna. Celeste non è stata mai inquadrata, mentre mamma Michelle ha concesso qualche foto ai presenti, apparendo meravigliosa in total black con pantaloni palazzo e lupetto coordinati, arricchiti da una maxi collana fasciante e gold.

Michelle Hunziker con uno degli organizzatori della festa