Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti al compleanno della madre Michelle Hunziker Michelle Hunziker ha festeggiato con gli amici il compleanno: look sparkling per lei e outfit effetto metallizzato per sua figlia Aurora Ramazzotti.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti

Da donna ironica e sempre pronta allo scherzo, Michelle Hunziker ha celebrato il compleanno con un video divertente. La conduttrice ha compiuto 48 anni e ha voluto mandare un messaggio: non c'è da aver paura del tempo che passa, perché ogni età ha la sua bellezza ed è un pezzo di storia. Lo ha fatto interpretando se stessa dai 18 anni in su, attraversando diverse tappe della sua crescita: i primi passi nel mondo della moda, la gravidanza, il successo odierno. Oggi è una donna realizzata, con una grande famiglia ed è anche diventata nonna. Non poteva mancare anche un party in grande stile, per festeggiare degnamente: erano presenti tanti amici del mondo dello spettacolo e ovviamente sua figlia Aurora Ramazzotti.

I festeggiamenti di Michelle Hunziker

La conduttrice ha invitato tutti al Savini 1867, noto ristorante presso la Galleria Vittorio Emanuele di Milano. È stata una serata all'insegna del divertimento e del buon cibo tra foto, selfie, canzoni, karaoke e balletti improvvisati, con tanto di hashtag ufficiale: #chespettacolo.

Aurora Ramazzotti al compleanno di Michelle Hunziker

Tra i presenti: Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi, Jonathan Kashanian, Diletta Leotta, Nina Zilli. La festeggiata ha scelto un look sparkling: abito nero corto impreziosito da una scollatura di cristalli, una creazione firmata The Attico, con maxi stivali e pelliccia.

Aurora Ramazzotti

Il look di Aurora Ramazzotti

Subito dopo il compleanno del compagno Goffredo Cerza, Aurora Ramazzottio ha fatto gli auguri anche a sua madre. Le due donne sono legatissime, amano trascorrere del tempo insieme e condividono la passione per l'intrattenimento e lo spettacolo.

Abito Diesel

Difatti, la conduttrice non ha esitato nel far salire sua figlia sul palco con sé, durante il suo show Michelle Impossible. E sicuramente amano le feste con gli amici: al birthday party per i 48 anni della conduttrice si sono scatenate. Look effetto metallico per la 28enne, che ha riciclato il look.

Aurora Ramazzotti in Diesel

Il minidress argentato è lo stesso indossato a un evento parigino di un anno fa, leggermente drappeggiato con spalline sottili, scollo quadrato, orlo arricciato, nodo laterale con pannello e iconica fibbia Oval D smaltata opaca, del brand. Un look da perfetta party girl alla moda.