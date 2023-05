Michelle Hunziker: “A 46 anni sono fiera di fare la nonna, però mi piace anche mamma al cubo” Michelle Hunziker si è raccontata in un’intervista al settimanale F, in cui rivela le emozioni di essere diventata nonna giovanissima, a 46 anni. La showgirl non è spaventata da questo ruolo, ma.

A cura di Ilaria Costabile

Michelle Hunziker è diventata nonna a 46 anni, piuttosto giovane, ma questa precocità non la spaventa, anzi, vive questa nuova fase della sua vita con uno spirito sempre nuovo ed è pronta ad accogliere anche questa sfida. La sua primogenita, Aurora, è diventata mamma a 26 anni del piccolo Cesare e la conduttrice l'ha accompagnata in ogni tappa di questo percorso, come ha raccontato in un'intervista al settimanale F.

La nuova vita di Michelle Hunziker nonna

Da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo bambino, Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno che vestire i panni della nonna, sebbene ci sia qualcuno che rifugga questo termine:

Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano “vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo”. Niente di tutto questo mi è successo, eppure ho 46 anni. Quindi finché sto bene non ci penso

Nonostante abbia superato da non troppo i 40 anni, non sente di voler sostituire sua figlia nel ruolo di mamma: "Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri: anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata “l’amica”. Ora sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma: stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo".

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con il nipotino Cesare, fonte Instagram

La sorpresa quando ha saputo la notizia

A chi dice che essere nonna è un'esperienza ancora più emozionante che essere madre, Michelle Hunziker risponde: "Non è più bello, ma sicuramente è un’emozione diversa. Perché hai più esperienza". La conduttrice racconta quando Aurora le ha rivelato di essere incinta: "Eravamo in Sardegna insieme. Sapevo che andavano liberi ma non credevamo sarebbero arrivato così presto. Ho sentito un urlo e ho capito". Alla domanda relativa ad una possibile interruzione di gravidanza, qualora sua figlia fosse stata in attesa, ma senza desiderare suo figlio, rivela: "In generale sono pro vita e penso che una persona debba prendersi le proprie responsabilità, ma ogni storia è diversa e va rispettata. Resterei in ogni caso vicina a mia figlia".

La fine della storia con Tomaso Trussardi

Non poteva mancare un riferimento a Tomaso Trussardi, suo ex marito, con cui la storia si è conclusa quasi un anno fa e con cui Michelle Hunziker condivide due figlie: "Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro". Pur essendo figlia di genitori separati, e quindi consapevole della sofferenza che la separazione genera nei bambini, la showgirl dichiara: