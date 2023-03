Aurora Ramazzotti mamma, la reazione della neo nonna Michelle Hunziker e dell’amico Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare, avuto con il compagno Goffredo Cerza. Tanta la gioia di amici e parenti, come la neo nonna Michelle Hunziker e l’amico di una vita Tommaso Zorzi. Ecco quale è stata la loro reazione.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. Oggi, 30 marzo, è nato il primo figlio con Goffredo Cerza. Il nome scelto per il piccolo è Cesare e l'annuncio è arrivato via Instagram con un tenero scatto. Tantissimi i commenti di affetto e benvenuti comparsi sui social, a cominciare dalla neo nonna Michelle Hunziker e da Tommaso Zorzi, amico di una vita della neo mamma.

La reazione di Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi

Michelle Hunziker è felice di essere diventata nonna e sui social ha voluto condividere la gioia per la nascita del nipotino Cesare. Tra le storie, ha pubblicato il post della figlia Aurora scrivendo: "E con la nascita delle mie figlie… oggi per me è stato il giorno più bello della vita… Benvenuto cesare".

Anche Tommaso Zorzi, da sempre grande amico di Aurora, ha voluto condividere sui social la sua reazione alla notizia della nascita, tanto attesa. Solo qualche giorno fa, infatti, aveva condiviso una simpatica foto con la ragazza e il pancione in vista. Sui social, in questo giorno speciale, ha scritto: "Posso finalmente essere la zia single che guida un Range Rover, collezione borse di Hermes e arrivata dilaniata alla cena di Natale. Questo è ciò di cui sono fatti i sogni" .