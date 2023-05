Michelle Hunziker nonna premurosa con il nipotino Cesare: “Vado a lavoro carica di amore” Da quando è nato il piccolo Cesare, Michelle Hunziker non se n’è allontanata un istante. È una nonna presente e premurosa con il piccolo, nato lo scorso marzo. E anche se gli impegni di lavoro la tengono spesso fuori casa, la conduttrice non rinuncia ai momenti in famiglia.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker è una nonna amorevole e attenta con il suo nipotino Cesare Augusto. Nonostante gli impegni, la conduttrice trova il modo per bilanciare il lavoro in tv con il suo nuovo ruolo in famiglia e così, dopo essersi dedicata ai suoi affetti al mattino, corre in studio a registrare Striscia la Notizia con una carica di energia in più.

Un tenero momento social con il piccolo Cesare

In una delle sue recenti Instagram Stories, Michelle mostra un tenerissimo momento condiviso con il piccolo Cesare. Si trovano nel suo appartamento milanese, con loro sembra esserci anche la figlia Aurora che spesso va a trovare la mamma, ma è nonna Michelle a prendersi cura del piccolo, con tanto di biberon in mano. “E ora vado a lavorare carica di amore”, racconta ai suoi follower non appena arriva in sala trucco a Mediaset. Come aveva già ammesso nelle settimane precedenti a Verissimo: “Questi sono i giorni più felici della mia vita, dalla nascita delle mie figlie”. Sui social, tra i contenuti più apprezzati, c'è la foto insieme ad Eros Ramazzotti che ha mandato in tilt i fan della coppia: "Quando Cesare chiama, i nonni corrono".

Michelle Hunziker è una nonna sprint, ma non ama le etichette

Diventata nonna a soli 47 anni, la conduttrice si sta godendo in tutto e per tutto la sua nuova vita familiare. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, le sue attenzioni nel privato sono tutte per la figlia Aurora appena diventata mamma e per l’ultimo arrivato, il nipotino Cesare. Anche i rapporto con l’ex Eros Ramazzotti si sono fatti più stretti e Michelle non potrebbe essere più felice. Tuttavia alla conduttrice servirà tempo per sentirsi una nonna a tutti gli effetti. Ecco perché nel frattempo ha escogitato una formula ironica per uscirne: “Facciamo così: Ineke è ancora la nonna di tutti, mentre io sarò la mamma al cubo. Va bene?”, ha rilanciato ai suoi follower.