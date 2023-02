Michelle Hunziker: “Pensarmi nonna così giovane è strano, sarà bello fare casino con mio nipote” Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con il suo show Michelle Impossibile & Friends mercoledì 22 febbraio. Sul palco non mancheranno la figlia Aurora, a una manciata di settimane dal parto, ed Eros Ramazzotti: “Sarà emozionante sentirlo parlare di nonnitudine”.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 con il suo show, promosso dopo una prima edizione spumeggiante. Michelle Impossibile & Friends, in onda per tre appuntamenti a partire da mercoledì 22 febbraio, è l’occasione per riunire sul palco i tasselli della sua vita lavorativa e personale, per raccontarsi a tutto tondo cercando di abbattette quella sottile barriera tra la conduttrice e la donna che, a 46 anni, si prepara a vivere la gioia più grande: diventare nonna per la prima volta.

Michelle Hunziker di nuovo in tv con Eros Ramazzotti

Ecco perché non potevano mancare sul palco la figlia Aurora Ramazzotti che diventerà mamma tra una manciata di settimane, oltre ad Eros Ramazzotti, compagno di vita con il quale presto condividerà l’esperienza della “nonnitudine”, come le piace definirla. “Sarà molto emozionante sentire Eros parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente”, anticipa al Corriere della Sera. Lo scorso anno ha fatto centro il loro bacio sul palco dello show, sintomo di un legame che va oltre al loro matrimonio finito. “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo”, ammette. “Ci vuole tempo, ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo”.

Michelle Hunziker sarà nonna a 46 anni

“Non mi fa impressione, anzi, ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso”, racconta Michelle che presto, oltre ad essere già mamma di una ragazza e di due bambine, sarà anche una nonna giovanissima e in forma smagliante. “È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità”, ammette. “Avrò una casa piena di bambini”, fantastica la conduttrice sognante. “Sono fiera di poter essere una nonna così giovane, perché posso far casino con mio nipote: lo porterà a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Michelle Hunziker è single, nessun ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi

Anche se in molti ci avrebbero sperato e, onestamente, la coppia ce lo ha lasciato credere, sembra che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non ci sia stato alcun ritorno di fiamma. I due starebbero cercando di costruire un rapporto genitoriale solido e sereno, così come Michelle lo ha costruito con Ramazzotti negli anni. “È un grande dolore, ma siamo bravi, stiamo facendo il nostro percorso, ci vuole tempo”, aveva spiegato pochi giorni prima a Verissimo. Oggi nel suo cuore non c’è posto per nessun altro uomo, se non il nipotino che sta per nascere: “Sono single e sono contenta così”, racconta al Corriere. “Sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”.