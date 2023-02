Michelle Hunziker: “Tomaso Trussardi è stata una delusione troppo grande” Michelle Hunziker si racconta a Verissimo, a pochi giorni dal suo ritorno in televisione con uno show in prima serata. Racconta la gioia di aspettare anche il suo primo nipotino ma anche la delusione per l’amore finito con Trussardi.

"Non possono esistere solo i bisogni degli altri, a un certo punto bisogna pensare a se stessi". Michelle Hunziker si racconta a Verissimo, a pochi giorni dal suo ritorno in televisione con uno show in prima serata. Racconta la gioia di aspettare anche il suo primo nipotino da Aurora Ramazzotti: "Per me è come diventare mamma di nuovo". Nel salottino moderato da Silvia Toffanin c'è spazio anche per il recente passato, la separazione da Tomaso Trussardi e per il passato più remoto, Eros Ramazzotti e i rapporti riallacciati.

Il dolore per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi

La ferita che ha lasciato la fine del matromonio con Tomaso Trussardi è ancora aperta. Pochi mesi fa, ci hanno anche riprovato ma adesso è finita sul serio: "È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l'obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi".

Michelle Hunziker e l'attesa di diventare nonna

Michelle Hunziker ha parlato bene del rapporto che c'è tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: "Si amano tanto. Cercavano un bambino e adesso è arrivato il momento. L'amore è una cosa bellissima. In questo periodo li vedo così felici e per una mamma è la cosa più bella. L'altro giorno siamo andati a un concerto di Eros insieme, c'erano anche i miei consuoceri, a la sera gli ho detto che siamo davvero fortunati. Ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata".

Michelle Hunziker insieme a Eros: "È pronto a diventare nonno"

Quanto a Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker festeggia questo rapporto ritrovato anche grazie alla dolce attesa di Aurora: "È prontissimo a diventare nonno. Eros? Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell'anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c'è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale. Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L'amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare".