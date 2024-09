Guenda Goria dopo la nascita di Noah: “Pensavo che Mirko Gancitano fosse la mia roccia, ma non è così”

video suggerito

"Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono trovata un sassolino. Si lamenta che lo trascuro", ha detto Guenda Goria a proposito del rapporto con Mirko Gancitano. Dopo la nascita del piccolo Noah, il loro rapporto sarebbe cambiato e starebbe attraversando un momento di difficoltà.

A cura di Elisabetta Murina

Guenda Goria e Mirko Gancitano starebbero attraversando un momento di crisi. A luglio sono diventati genitori per del piccolo Noah, ma l'arrivo del primo figlio avrebbe messo alla prova il loro rapporto. "Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino", ha raccontato lei al settimanale Diva e Donna. A gennaio, ospiti del programma La Volta Buona, l'annuncio della gravidanza. A maggio invece il matrimonio, che li ha resi ufficialmente marito e moglie.

Le parole di Guenda Goria

Dopo la nascita del piccolo Noah, Goria si aspettava maggior sostengono da parte del marito Mirko Gancitano. Sostegno che però sembra essere venuto a mancare, proprio in uno dei momenti più delicati per lei: "Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino. Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c'era". Stando alle sue parole, il marito non le avrebbe dato l'aiutato necessario nei giorni successivi al parto e si sentirebbe trascurato: "Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato. Stiamo costruendo un nuovo rapporto, si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui". Al momento la neo mamma può contare sul sostengo della suocera, con cui sta anche trascorrendo la notte: "Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto. Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia".

Guenda Goria e Mirko Gancitano genitori

Lo scorso gennaio, in diretta a La Volta Buona, Guenda Goria e Mirko Gancitano annunciarono che presto sarebbero diventati genitori. Dopo l'intervento di rimozione di una tuba vissuto nel 2022, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip spiegò di essere riuscita a rimanere incinta per miracolo: "Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio". A maggio 2024 Guenda Goria e Mirko Gancitano sono poi convolati a nozze e a luglio hanno accolto il piccolo Noah. "Mai sentito il cuore battere così forte", avevano scritto sui social nel dare la bella notizia.