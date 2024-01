Guenda Goria è incinta, presto nascerà il primo figlio con Mirko Gancitano: “Questo è un miracolo” Guenda Goria ospite di La volta buona di Caterina Balivo ha annunciato di essere incinta. Dopo la gravidanza extrauterina per la quale ha dovuto rimuovere una tuba, è riuscita a coronare il suo sogno di diventare mamma: “Questo è un miracolo, mi avevano detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Guenda Goria ha annunciato di essere incinta. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona insieme al futuro marito Mirko Gancitano ha rivelato la tenera notizia: "Sono un po' emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre". Dopo l'intervento di rimozione di una tuba dovuto ad un'inaspettata gravidanza extrauterina, è riuscita a rimanere incinta.

L'annuncio della gravidanza di Guenda Goria

"Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo". Così Guenda Goria, con la voce rotta dal pianto, ha annunciato di essere incinta. Ospite di Caterina Balivo con il futuro marito Mirko Gancitano hanno rivelato che il loro sogno di diventare genitori presto si realizzerà.

Le imminenti nozze con Mirko Gancitano

Dopo aver dovuto rimandare le nozze, inizialmente in programma per lo scorso autunno, Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono lasciati alle spalle i problemi di salute dell'ex gieffina e sono riusciti a fissare una nuova data. Si sposeranno il prossimo 16 maggio. "Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell'uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All'improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito" aveva raccontato a Fanpage dopo l'operazione e la permanenza in ospedale. Con il sorriso, oggi, e con il pubblico di Rai1 è stata felice di condividere la lieta notizia: "Sono felice di aver condiviso questa grandissima e inaspettata notizia con voi" ha infatti scritto tra le stories pochi minuti fa, dopo la dichiarazione a La volta buona.