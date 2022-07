Guenda Goria ricoverata: “Sto male, dolori fortissimi. Si è rotta una tuba e c’è un coagulo di sangue” Guenda Goria è stata di nuovo ricoverata, a seguito di fortissimi dolori: “Sono stata malissimo”. In un video da cui traspare tutta la sua sofferenza, ha fatto sapere: “Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue”.

A cura di Daniela Seclì

Guenda Goria sta ancora lottando contro i suoi problemi di salute. L'attrice e musicista, due giorni fa, aveva fatto sapere di avere avuto una forte emorragia a causa di una gravidanza extrauterina. In queste ore, purtroppo, si è vista costretta a tornare in ospedale a causa di fortissimi dolori.

Guenda Goria in ospedale, dovrà essere operata

Guenda Goria, in una serie di Instagram Stories in cui è evidente la sua sofferenza, ha fatto sapere di essersi vista costretta a recarsi al Pronto Soccorso, dopo essere stata molto male. Secondo quanto le hanno comunicato i medici, si sarebbe "rotta una tuba" e si sarebbe formato "un coagulo di sangue":

"Avrei voluto darvi buone notizie, ma la verità è che mi hanno portata di nuovo al Pronto Soccorso stanotte. Sono stata malissimo, dei dolori indescrivibili. Credo di avere avuto delle complicazioni. Mi dicono che credono che si sia rotta una tuba e si sia formato un coagulo di sangue che mi crea grande dolore. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa quanto una debba convivere con il dolore. Sono tanti anni che convivo con il mal di pancia, rapporti difficoltosi, è veramente un calvario. Uno dice: "Va be', soffro però poi nasce un bambino, quindi ok". Ma così, vi dico la verità, è veramente pesante".

Ha avuto una gravidanza extrauterina

Guenda Goria, due giorni fa, ha fatto sapere ai suoi follower di essere stata ricoverata: "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”. Qualche ora più tardi, ha fatto sapere che purtroppo i medici hanno riscontrato una gravidanza extrauterina: