Guenda Goria di nuovo in pronto soccorso, era stata ricoverata per una gravidanza extrauterina Guenda Goria di nuovo in pronto soccorso. L’attrice figlia di Maria Teresa Ruta era stata ricoverata a causa di una gravidanza extrauterina. Poche ore fa il nuovo accessi in ospedale.

A cura di Stefania Rocco

Guenda Goria finisce nuovamente in pronto soccorso. L’attrice figlia di Maria Teresa Ruta era già stata ricoverata la scorsa settimana a causa di una gravidanza extrauterina che aveva richiesto l’intervento dei medici e un’operazione d’urgenza. A distanza di qualche giorno dalle dimissioni, l’attrice è tornata in ospedale. È lei stessa a scriverlo in una Instagram story.

Perché Guenda Goria è tornata in ospedale

“Oggi a letto con un po’ di dolori. Resto a riposo (cosa che mi viene molto difficile). Speriamo che non aumentino”, aveva scritto Guenda una una storia domenica 24 luglio. Già in passato, l'attrice aveva svelato di soffrire di endometriosi, patologia intorno alla quale aveva contribuito a far crescere la consapevolezza generale. Ma i dolori patiti nel pomeriggio non sono diminuiti e, poche ore dopo, c'è stato il secondo accesso in ospedale per la donna. “Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso”, ha scritto di nuovo la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, “Oggi non sto benissimo e aspetto un check”.

Guenda festeggia con il fratello, è già stata dimessa

L’accesso di Guenda in ospedale, per fortuna, non si è concluso con un secondo ricovero diversamente da quanto era accaduto una settimana fa, quando Guenda era stata costretta a restare in ospedale in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico. A dimostrazione del ritrovato benessere, nella serata di domenica 24 luglio, la giovane ha postato una foto scattata insieme al fratello Gian Amedeo e al padre Amedeo Goria mentre festeggiavano il 30esimo compleanno del secondogenito di Maria Teresa Ruta. “Mio fratello è il mio orgoglio”, ha scritto Guenda, “È diventato un genio. Adesso progetta metropolitane e dighe”. Quello scatto dimostra che Guenda è stata dimessa poco dopo l’accesso in ospedale e che adesso la donna sta bene. A sostenerla il compagno Mirko Gancitano che a breve diventerà suo marito.