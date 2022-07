Guenda Goria lascia l’ospedale e torna a casa con il fidanzato Mirko Gancitano che la tiene per mano Guenda Goria dopo la difficile settimana in ospedale per le complicanze della gravidanza extrauterina è tornata a casa: dopo aver firmato le dimissioni dall’ospedale, sorride mentre il fidanzato Mirko Gancitano la prende per mano.

Finisce il ricovero per Guenda Goria, che circa una settimana è stata male per una gravidanza extrauterina che le ha portato poi complicazioni. Dopo essere stata operata d'urgenza, le si è rotta una tuba ed è stata costretta a correre nuovamente in ospedale. Dal 17 luglio era ricoverata stando ai suoi racconti su Instagram ma già il giorno dopo parlava ai fan comunicando di stare già meglio, circondata dall'amore del fidanzato Mirko Gancitano e dei genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ieri sera l'ex concorrente del GF VIP ha firmato la lettera di dimissione dall'ospedale ed è tornata a casa.

Il ritorno a casa di Guenda Goria

Con il sorriso stampato sul volto, Guenda Goria lascia l'ospedale dove era ricoverata da diversi giorni, in seguito le complicanze alla gravidanza extrauterina che l'ha costretta ad operarsi d'urgenza. Con alcune IG story la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ieri ha comunicato ai fan di aver firmato la lettera di dimissione: con il fidanzato Mirko Gancitano che presto diventerà suo marito che la tiene per mano, ha lasciato l'ospedale.

La gravidanza extrauterina e il ricovero

Giorni difficili ha dovuto affrontare Guenda Goria che dopo una forte emorragia ha scoperto di aver avuto una gravidanza extrauterina. Dopo l'operazione, un nuovo male: secondo i medici, raccontò, le si era rotta una tuba.

Sofferente parlò dei suoi dolori: il giorno dopo, dal letto d'ospedale, si sentiva già meglio. Coccolata dai genitori e dal fidanzato Mirko Gancitano, lo scorso sabato parlava a chi aveva criticato la sua scelta di condividere con i follower il suo dramma. "Siamo tutti umani e questo telefono può servire a qualcosa, a farci sentire meno soli, più vicini". Oggi finalmente è tornata a casa: ha firmato la lettera di dimissioni dall'ospedale e con il suo futuro sposo, mano nella mano.