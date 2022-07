Guenda Goria rimanda le nozze con Mirko Gancitano salta il matrimonio previsto per il 2022 Saltano le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano previste per il prossimo autunno. L’attrice e il fidanzato hanno comunicato che si sposeranno più avanti.

A cura di Stefania Rocco

Dopo il recente ricovero seguito da un intervento chirurgico con asportazione di una tuba a causa di una gravidanza extrauterina, Guenda Goria ha deciso di concentrarsi sopratutto su se stessa e sulla sua salute. Per questo motivo, l’attrice figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di rimandare le nozze con il fidanzato Mirko Gancitano, previste per il prossimo autunno. Ad annunciarlo è stato l’ex concorrente de La pupa e il secchione con una Instagram story. Mirko ha spiegato che il matrimonio è solo rimandato. Sposerà la compagna nel 2023.

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno nel 2023

Con una Instagram story, Mirko Gancitano ha annunciato la decisione di rimandare le nozze, specificando che i motivi della scelta sarebbero da attribuire alla necessità, condivisa da entrambi, di trovare un momento che consenta loro di concentrarsi esclusivamente sul matrimonio. “Visti gli ultimi accadimenti, io e Guendalina abbiamo deciso di spostare le nostre nozze da autunno 2022 alla primavera del 2023. Come sapete, per organizzare un matrimonio, e come lo vorremmo noi, bisogna farlo con cura, con impegno e soprattutto con salute, quindi appetteremo un attimo, ma promesso che appena sarà, vi renderemo partecipi del nostro sogno che sarà posticipato solo di qualche mese”.

Guenda Goria a Fanpage.it: “Vorrei rimandare le nozze”

La stessa Guenda aveva anticipato il desiderio di posticipare le nozze in un’intervista rilasciata a Fanpage.it. Meno convinto all’idea di rimandare il compagno Mirko. “Io preferisco aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. Lui vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno…È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”, aveva anticipato. La conferma è arrivata solo qualche ora fa.