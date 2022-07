Guenda Goria ricoverata: “Ho avuto una gravidanza extrauterina, devono operarmi d’urgenza” Guenda Goria è stata ricoverata a causa di una gravidanza extrauterina che ha richiesto un intervento urgente. Lo ha raccontato via Instagram tra le lacrime: “Sono svenuta”.

A cura di Stefania Rocco

Guenda Goria sarà operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. È stata lei stessa a raccontarlo attraverso le sue Instagram stories. Attrice e figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la donna ha ripreso con il suo cellulare il momento dell’arrivo dell’ambulanza e del ricovero, per poi raccontare ai suoi followers l’accaduto. A provocare il suo malessere, come ha scoperto poco dopo, è stata una gravidanza impiantata male.

Guenda Goria e l’arrivo dell’ambulanza

“Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”, è cominciato così’ il video postato da Guenda Goria su Instagram. La donna ha ripreso il momento dell’arrivo dei soccorsi, non ancora ben consapevole di quanto stava accadendo. Ad allarmarla è stata una emorragia che ha richiesto il suo trasferimento in ospedale.

Guenda Goria in lacrime: “Ho avuto una gravidanza extrauterina”

Poco dopo, Guenda è tornata sui social per aggiornare i fan circa le sue condizioni di salute. Tra le lacrime, ha raccontato di avere scoperto la gravidanza extrauterina. I medici che l’hanno visitata hanno stabilito che dovesse essere operata d’urgenza per evitare complicanze. “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d’urgenza”, ha raccontato la donna senza riuscire a nascondere la forte commozione. Guenda aveva già documentato a mezzo social i suoi problemi di salute. È affetta da endometriosi, una patologia a proposito della quale la consapevolezza generale è cresciuta solo negli ultimi anni. Proprio di recente, Giuenda aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva raccontato di avere deciso di diventare mamma anche grazie all’amore per il compagno Mirko Gancitano che l’aveva spinta a ripensare alla sua vita e, soprattutto, al desiderio di non avere figli.