Come sta Guenda Goria, il video dall’ospedale e l’affetto di mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Guenda Goria sta meglio: dal letto di ospedale, dopo essere stata nuovamente ricoverata a seguito di complicanze dopo la gravidanza extrauterina, ha regalato ai fan una riflessione. Poi mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Goria si mostrano uniti vicino a lei.

A cura di Gaia Martino

Non sono stati giorni semplici per Guenda Goria, l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che pochi giorni fa è stata ricoverata d'urgenza per una gravidanza extrauterina. A seguito di ulteriori fortissimi dolori, ieri è stata costretta a ritornare in ospedale dove l'hanno operata nuovamente per una complicanza alla tuba, raccontava ieri. Questa mattina dall'ospedale in cui è ricoverata sia lei che il padre Amedeo Goria fanno sapere delle sue condizioni di salute migliorate: "Sta bene" ha scritto il giornalista su Instagram a corredo di un video insieme alla figlia e alla mamma, la sua ex moglie Maria Teresa Ruta.

Le parole di Guenda Goria dall'ospedale

Ancora dal letto d'ospedale Guenda Goria ha parlato ai suoi fan: "Oggi mi sento stanca ma ora mi metto in piedi, non mollo" ha detto tra le sue IG story prima di lanciare un lungo messaggio in un nuovo post. La figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto condividere una riflessione riguardo la sua scelta di aver reso pubbliche le sue difficili giornate, tirando in ballo anche le esperienze di Francesco Chiofalo, Fedez che ha lottato contro un tumore al pancreas e quella di Giorgia Soleri contro l'endometriosi.

Marx diceva che si può incatenare un uomo ma non il suo sguardo. Un'immagine che mi è sempre piaciuta molto, lo sguardo è il nostro pensiero. Anche se il corpo non funziona, la mente è lucida. Oggi condivido con voi una riflessione, il racconto del dolore. Ognuno sceglie cosa raccontare, io sono appassionata di tragedia greca. La vita è meravigliosa perché è una compresenza di contrari, di nero, di bianco, di opposti. Anche di momenti di dolore e difficoltà.

Guenda Goria spiega di aver deciso di raccontare anche questa brutta parentesi per dare conforto a chi affronta la sua stessa battaglia.

Io non scelgo di raccontare solo le cose belle. Quando c'è il racconto di una cosa dolorosa c'è una narrazione, siamo tutti umani e se questo telefono può servire a qualcosa, a farci sentire meno soli, più vicini. Tanti amici raccontano la loro malattia, so quanto è utile. Penso a Francesco Chiofalo e alla sua battaglia, il suo esser forte, è diventato riferimento di tanti ragazzi. Ripenso a Fedez, Giorgia Soleri, ognuno fa a modo suo.

Ha concluso poi il suo discorso riferendosi a chi ha giudicato la sua scelta, ritenendola sbagliata: "Chi non mi comprende giudica, ci sono persone che non hanno niente di cui parlare e quindi si agganciano alla notizia del momento. Le parole sono importanti".

Il supporto di mamma Mariateresa Ruta e papà Amedeo Goria

Entrambi i genitori di Guenda Goria hanno aggiornato i loro profili social per ringraziare i fan e annunciare che ora la figlia sta bene. Con un video che si mostrano entrambi vicino all'ex gieffina, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria dimostrano di essere uniti nonostante la separazione per il bene della figlia: "La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i due coniugi, i figli e il loro benessere restano il nostro impegno" ha scritto la conduttrice e giornalista. "Guenda sta bene" aggiunge papà Amedeo.