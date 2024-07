Katy Saunders, Babi in Tre metri sopra il cielo, incinta: in arrivo il secondo figlio con Song Joong-ki

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Katy Louise Saunders, l'attrice britannica ma cresciuta in Italia, nota al pubblico del grande schermo per il ruolo di Babi in Tre metri sopra il cielo, diventerà mamma per la seconda volta. Nel gennaio 2023 ha sposato l'attore sudcoreano Song Joong-ki e nel giugno dello stesso anno hanno accolto in famiglia il loro primo figlio. Con una dichiarazione a Soompi, l'agenzia dell'attore ha confermato la gravidanza.

La seconda gravidanza di Katy Louise Saunders

Katy Louise Saunders si è allontanata dal mondo del cinema. Dopo l'ultima apparizione nella serie Condor e nel film Il Re Scorpione 5, nel 2018, si è dedicata al mondo della moda, come modella. Non è attiva sui social network e vivrebbe in Corea, con il marito. Su Instagram sono presenti alcuni profili che portano il suo nome ma non è chiaro se, uno tra questi, sia quello suo ufficiale. Dopo il matrimonio con Song Joong-ki, nel giugno 2023 è diventata mamma di un maschietto e ora sarebbe nuovamente incinta stando a quanto annunciato da Soompi.com. Non si conosce il sesso del bebè che porta in grembo: con una nota dell'agenzia del marito sudcoreano, è stata confermata l'indiscrezione che la vede di nuovo in dolce attesa.

La storia d'amore con Song Joong-ki

Si sarebbero conosciuti mentre l'attore sudcoreano girava Vincenzo, film girato in Italia, Katy Louise Saunders e Song Joong-ki, si sono sposati nel 2023, a gennaio, e pochi mesi dopo, a giugno, è nato il loro primo figlio insieme. Il bebè è nato a Roma, come lui stesso annunciò in un messaggio ai fan e condiviso dall'agenzia coreana Imbc: "Ho finalmente conosciuto il mio bimbo a Roma, città di mia moglie. Lui è il dono più prezioso che è arrivato, sognavamo di costruire una famiglia felice per il resto della nostra vita". Oggi sarebbero pronti ad allargare la famiglia con la nascita di un nuovo bebè.