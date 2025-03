Karlie Kloss incinta del terzo figlio, la supermodella sui social: “Tre è una festa”

video suggerito

"In tre è una festa". Scrive sui social la supermodella Karlie Kloss, che ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio insieme al marito Joshua Kushner. "La famiglia per me è tutto. Io e Josh siamo incredibilmente grati di questa benedizione" ha dichiarato in un'intervista a Vogue.

Karlie Kloss incinta del terzo figlio: l'annuncio sui social

L'annuncio della sua terza gravidanza è arrivato con un carosello di foto condiviso da Karlie Kloss sui social. Tra le immagini condivise con i suoi 12 milioni di follower, oltre al pancione, anche alcuni scatti del figlio Levi di quattro anni e di Elijah. "In tre è una festa" ha scritto a corredo del post. Dalla tennista statunitense Serena Williams, alla supermodella Linda Evangelista, in tanti si sono congratulati con lei per la notizia del bebè in arrivo.

Karlie Kloss e l'amore per Joshua Kushner

Karlie Kloss, ex angelo di Victoria's Secret, è una delle modelle più conosciute e apprezzate del settore. Lei e suo marito Joshua Kushner, insieme dal 2012, sono convolati a nozze nel 2018. "Ho incontrato, sposato e sono follemente innamorata della mia anima gemella. Lui è il mio partner di vita, è il mio migliore amico, è la mia metà. Non pensavo di poter amare qualcuno così come amo lui, mi sento come se fossi cresciuta con lui – raccontava in un'intervista nel 2020 – L'ho incontrato quando avevo 19 anni e penso di essere cresciuta molto da allora e con lui continuo a farlo". Nel 2021 è nato il loro primogenito Levi, nel 2023 il secondo (aveva annunciato la gravidanza di Elijah al Met Gala, mostrando il pancione con un abito nero aderente). Intervistata tempo fa Vogue, aveva parlato della maternità:

È l'esperienza più bella della mia vita. Voglio dire, forse sono gli ormoni, ma mi dà la gioia più grande ogni singolo giorno svegliarmi e avere questi due piccoli deliziosi esseri umani che amo così tanto.