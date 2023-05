Karlie Kloss mostra il pancione al Met Gala 2023 con l’abito premaman ‘sfocato’ La modella Karlie Kloss ha sfilato sul tappeto rosso del Met Gala con un abito dalla linea sinuosa e aderente, perfetto per esaltare le curve della gravidanza.

A cura di Beatrice Manca

Il Met Gala 2023 ha visto il trionfo della maternità glamour: all'evento più mondano di New York c'erano molte star in dolce attesa che hanno sfruttato il prestigioso red carpet per declinare in chiave sofisticata o sexy la moda premaman. Tra i look più spettacolari del Met Gala 2023 c'era sicuramente l'abito di camelie di Rihanna, in attesa del secondo figlio, e la tennista Serena Williams ha annunciato la nuova gravidanza proprio durante l'evento. Pancione in bella vista anche per la top model Karlie Kloss, che ha scelto un abito ‘sfocato' e aderente.

L'abito sfocato di Karlie Kloss

La modella Karlie Kloss ha calcato la prestigiosa scalinata del Met con una creazione realizzata dallo stilista Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe. Si tratta di un abito lungo in velluto di raso nero a maniche lunghe, dalla linea sinuosa e aderente, perfetto per esaltare le curve della gravidanza. La modella ha completato l'outfit con una cascata di perle al collo e raccogliendo i capelli in una coda di cavallo con un fiocco nero bon ton. Ai piedi indossava scarpe col tacco basso e un fiocco sulla punta.

Karlie Kloss in Loewe

L'ispirazione dietro l'abito di Karlie Kloss

Per onorare il tema di quest'anno, ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', Anderson ha reinterpretato un abito della collezione Primavera/Estate 1983 di Karl Lagerfeld per Chanel, aggiungendo un tocco originale. Il designer ha giocato sull'idea della memoria e dei ricordi sfocati – due temi molto presenti nella nuova collezione – per creare dei dettagli surrealisti sull'abito che sembra avere una collana e una cintura ‘fuori fuoco' sotto i giri di perle sul petto e sui fianchi. Il look, curato da Karla Welch, è uno dei più chic del Met Gala: chi ha detto che la moda premaman dev'essere per forza noiosa o sdolcinata?

