Met Gala 2023, Kim Kardashian vestita di perle omaggia Karl Lagerfeld (e cita se stessa) Non poteva mancare Kim Kardashian, al Met Gala 2023. Ha omaggiato Karl Lagerfeld con un abito di perle (richiamando anche un suo vecchio servizio fotografico).

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian in Schiaparelli

Il primo lunedì di maggio per il fashion system significa una cosa sola: Met Gala. Il prestigioso gala di raccolta fondi per il Metropolitan Museum of Art di New York City, si tiene sempre in quella data ed è il più atteso dell'anno. Nel corso della sua storia, il red carpet dell'evento ci ha abituati a look sorprendenti. Gli ospiti sono tenuti a rispettare un tema. In passato si è spesso trattato di omaggiare un grande stilista: Christian Dior nel 1996, Gianni Versace nel 1997, Alexander McQueen nel 2011. Per l'edizione 2023 della kermesse, invece, si è scelto il tema Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Kim Kardashian lo ha interpretato a modo suo, risultando sbalorditiva come sempre.

Kim Kardashian torna al Met Gala

L'anno scorso Kim Kardashian si è imposta al Met Gala con una delle creazioni più sbalorditive della serata: ha catalizzato l'attenzione col suo look, di cui si è parlato di lei per settimane. L'imprenditrice al Met Gala 2022 ha indossato un abito appartenuto a Marilyn Monroe, sottoponendosi a una dieta drastica per perdere velocemente peso e poterlo sfoggiare sul red carpet. L'influencer è un'icona in discussa del mondo della moda e non poteva deludere le aspettative proprio quest'anno.

Kim Kardashian in Schiaparelli

Al Met Gala 2023 Kim Kardashian è arrivata assieme alla figlia North West. Erano presenti sul red carpet anche le sorelle, Kylie e Kendall Jenner. L'imprenditrice ha indossato un abito taylor made di Schiaparelli, centrando il tema dell'evento. Per omaggiare Karl Lagerfeld, l'influencer ha sfoggiato un abito di Daniel Roseberry impreziosito da decine di migliaia di perle, posizionate sul décolleté e a cascata sulle gambe, a mo' di gonna.

Kim Kardashian in Schiaparelli

Karl Lagerfeld amava moltissimo le perle, ricorrenti nei suoi abiti. Sono state necessarie oltre 1000 ore di lavoro per posizionare una ad una ogni perla: ogni filo è stato infilato e drappeggiato sul suo corpo. Sotto, ha completato l'abbinamento con un body color champagne. Perle anche sui cinturini dei sandali bianchi, mentre ha completato l'outfit con un maxi soprabito bianco con strascico. Infine, ha impreziosito il tutto orecchini, girocollo e anello fatti di perle e cristalli.

Kim Kardashian in Schiaparelli

Kim Kardashian cita…Kim Kardashian

Il look di Kim Kardashian non omaggia solo Karl Lagerfeld e le sue amate perle. Col suo outfit ha richiamato anche un servizio fotografico del 2007, realizzato per la rivista Playboy dopo lo scandalo sessuale che l'aveva coinvolta. Nelle foto era nuda, vestita solo di una rete di perle che le andava dal collo ai fianchi.